CM मोहन यादव का अशोकनगर में औचक निरीक्षण, जनसुनवाई में परखी योजनाओं की हकीकत

CM Mohan Yadav Surprise Inspection: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुशासन का उदाहरण पेश किया. सीएम मोहन यादव अशोकनगर दौरे के दौरान अचानक ग्राम मढ़ी महिदपुर में अचानक पहुंच गए और सबको चौंका दिया. मुख्यमंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे ग्राम सभा की जनसुनवाई में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने सरपंच, पंचों और ग्रामीणों के साथ बैठकर गांव के विकास कार्यों पर खुलकर बात की. उन्होंने साफ कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ आदेश जारी करना नहीं, बल्कि जमीन पर योजनाओं का असली असर देखना और समझना है.
सीएम मोहन यादव ने ग्रामीणों से किए सीधे सवाल
सीएम डॉ. मोहन यादव ने ग्रामीणों से सीधे सवाल किया कि क्या आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? क्या कोई समस्या है? समस्याएं सुनते ही उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए. अशोकनगर का यह दौरा शासन की कार्यशैली में प्रत्यक्ष संवाद और निरीक्षण की भूमिका को रेखांकित करता है. आने वाले समय में ऐसे प्रयास कितने स्थायी और परिणामकारी सिद्ध होते हैं, यह उनके क्रियान्वयन और फॉलो-अप पर निर्भर करेगा.
इस तरह के नियमित दौरे करेंगे सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्णय लिया है कि इसी तरह प्रदेश भर में नियमित रूप से दौरे करेंगे, ताकि वे सीधे आम लोगों तक पहुंच सकें, उनकी समस्याएं सुन सकें और उनका त्वरित निराकरण कर सकें. इससे सरकार और जनता के बीच मजबूत विश्वास का सेतु बनेगा और योजनाएं वाकई धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू हो सकेंगी. यह कदम निश्चित रूप से ग्रामीण मध्य प्रदेश के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा.
स्थानीय स्तर पर इस दौरे को प्रशासनिक सक्रियता के रूप में देखा गया, वहीं कुछ ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई जल्द दिखाई देगी. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के औचक दौरे शासन-प्रशासन को जमीनी वास्तविकताओं से जोड़ सकते हैं, हालांकि उनकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दिए गए निर्देशों का पालन कितनी गंभीरता से किया जाता है.