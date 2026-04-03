फ्री Wi-Fi...CCTV देख केंद्रीय मंत्री भी हैरान, एमपी में यहां बना पहला स्मार्ट पंचायत भवन, जानिए क्या-क्या हैं सुविधाएं

MP Hi-Tech Panchayat News: मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के कजराई गांव में कुछ ऐसा बना है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं. गांव में एक हाईटेक पंचायत भवन तैयार किया गया है, जो किसी बड़े शहर के ऑफिस से कम नहीं लगता. इस भवन में आधुनिक सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है, ताकि गांव के लोगों को भी शहर जैसी सुविधाएं मिल सकें. इसका लोकार्पण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, जिससे पूरे इलाके में चर्चा और बढ़ गई.

करीब 43 लाख रुपये की लागत से बने इस पंचायत भवन में कई ऐसी सुविधाएं हैं, जो आमतौर पर गांवों में देखने को नहीं मिलतीं. यहां सरपंच कक्ष, पंचायत सचिव का अलग कमरा, हाईटेक मीटिंग हॉल और जन सुविधा केंद्र बनाया गया है. साथ ही एक बड़ा पार्क भी तैयार किया गया है, जहां ग्रामीण आराम से बैठ सकते हैं. यह सब कुछ गांव के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे लोगों को रोजमर्रा के काम में आसानी हो सके.

इस भवन की जानें खासियत

इस पंचायत भवन की एक बड़ी खासियत यह है कि यहां गांव के लोगों के लिए फ्री वाई-फाई की सुविधा दी गई है. सरपंच ने बताया कि गांव के कई बच्चे पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन इंटरनेट की कमी उन्हें पीछे कर देती थी. अब पंचायत भवन में क्यूआर कोड स्कैन करके छात्र आसानी से इंटरनेट चला सकते हैं और ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं. इसके अलावा यहां बैठकर पढ़ाई करने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है.

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हर गतिविधि पर पूरी नजर

सुरक्षा के लिहाज से भी इस भवन को मजबूत बनाया गया है. पूरे परिसर में 10 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. साथ ही यहां आने वाले मेहमानों के लिए विश्राम गृह भी बनाया गया है, ताकि बाहर से आने वाले लोग आराम से रुक सकें. गांव में इस तरह की सुविधाएं मिलने से लोगों को अब शहर जाने की जरूरत भी कम महसूस हो रही है.

केंद्रीय मंत्री ने की तारीफ

लोकार्पण के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरपंच कल्पना कलावत की जमकर तारीफ की और मंच से उनके लिए तालियां भी बजवाईं. उन्होंने पुराने समय को याद करते हुए कहा कि कभी गांव तक पहुंचने के लिए पगडंडियां होती थीं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की सोच से अब गांव सड़क और डिजिटल सुविधाओं से जुड़ चुके हैं उन्होंने कहा कि आज के दौर में ऐसे डिजिटल पंचायत भवन समय की जरूरत हैं.

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