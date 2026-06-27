/बीना-रुठियाई के बीच दौड़ेगी नई ट्रेन, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाएंगे हरी झंडी, इन स्टेशनों के यात्रियों को मिलेगा फायदा

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Bina Ruthiyai Memu Train: मध्य प्रदेश के बीनी, अशोकनगर, गुना और रुठियाई के बीच नियमित यात्रा करने वाले हजारों रेल यात्रियों को आज बड़ा तोहफा मिलने वाला है. केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना रेलवे स्टेशन से नई बीना-रुठियाई-बीना मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इस नई मेमू ट्रेन के संचालन से क्षेत्र के यात्रियों को पहले की तुलना में तेज और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध होगी.
साथ ही बीना, आशोकनगर, गुना और रुठियाई के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से रोजाना सफर करने वाले लोगों का आवागमन अधिक आसान और सुगम हो जाएगा. भोपाल रेलवे डिवीजन के अधिकारियों ने बताया कि बीना-रुठियाई-बीना MEMU सर्विस (ट्रेन नंबर 61625/61626) का उद्घाटन 27 जून को गुना स्टेशन पर एक समारोह में किया जाएगा. उस दिन से यह ट्रेन बीना और रुठियाई के बीच नियमित रूप से चलेगी. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर उसे हरी झंडी दिखाएंगे.
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यात्रियों को मिलेगा लाभ
सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर सौरभ कटारिया ने कहा, नई MEMU सर्विस शुरू होने से इलाके के यात्रियों को यात्रा का एक सुरक्षित, सुविधाजनक और सस्ता विकल्प मिलेगा. इससे बीना, गुना और रुठियाई के बीच रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी. रेलवे का मानना है कि यह सर्विस रोजाना सफर करने वालों, छात्रों, कर्मचारियों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी.
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