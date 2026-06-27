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बीना-रुठियाई के बीच दौड़ेगी नई ट्रेन, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाएंगे हरी झंडी, इन स्टेशनों के यात्रियों को मिलेगा फायदा

Bina Ruthiyai Memu Train: 27 जून से बीना-रुठियाई-बीना मेमू ट्रेन शुरू होने जा रही है. नई ट्रेन के संचालन से बीना, अशोकनगर, गुना और रुठियाई के बीच रोजना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

Written ByPooja
Published: Jun 27, 2026, 06:28 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:28 AM IST
बीना-रुठियाई के बीच दौड़ेगी नई ट्रेन, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाएंगे हरी झंडी, इन स्टेशनों के यात्रियों को मिलेगा फायदा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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