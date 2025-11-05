अब बिना टेंशन इंजॉय करें शादी! पुलिस करेगी आपके घर की रखवाली, WhatsApp पर मिलेगी पल-पल की जानकारी

Aapka Ghar Humari Zimmedari Abhiyan in Ashoknagar: अशोकनगर पुलिस बेहद ही अनोखी पहल के साथ सामने आई है. शादियों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में कई लोग समारोह में शामिल होने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिससे उनका घर खाली और वीरान पड़ जाता है. इसके चलते चोरी की वारदात की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में अशोकनगर पुलिस आपके खाली घरों की सुरक्षा करेगी. 'आपका घर हमारी ज़िम्मेदारी' अभियान के तहत पुलिस न सिर्फ आपके घर की सुरक्षा करेगी, बल्कि पल-पल की अपडेट आप तक पहुँचाएगी भी.

क्या है 'आपका घर हमारी ज़िम्मेदारी' अभियान

शादी के सीजन में अक्सर लोगों के घर खाली पड़ जाते हैं. कोई समारोह में शामिल होने जाता है तो किसी के यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के चलते घर सूने पड़ जाते हैं. ऐसे में लोगों को अपने घर की सुरक्षा का ख्याल हर पल सताता रहता है, लेकिन अब 'आपका घर हमारी ज़िम्मेदारी' अभियान के तहत पुलिस आपके घर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर संभालेगी.

कैसे लें 'आपका घर हमारी ज़िम्मेदारी' अभियान का लाभ

इस अभियान का लाभ लेने के लिए आपको संबंधित थाने में जाकर अपने घर का पूरा पता, कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दर्ज कराना होगा. संबंधित थाना प्रभारी इस इन्फॉर्मेशन को बीट प्रभारी, गश्त अधिकारी, चीता मोबाइल और गश्ती दलों तक साझा करेंगे. आपकी गैरमौजूदगी में पुलिस की टीम आपके घर की निगरानी करेगी.

मकान मालिक के साथ शेयर होगी फोटो

इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि पुलिस द्वारा समय-समय पर मकान मालिक को उनके घर का अपडेट दिया जाएगा. घर का फोटो वीडियो व्हाट्सएप नंबर पर भेजा जाएगा ताकि मालिक सुनिश्चित हो सके कि उनका घर सुरक्षित है. यदि घर में किसी तरह की एक्टिविटी होने की भनक लगती है तो पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

