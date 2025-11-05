Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2990244
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अब बिना टेंशन इंजॉय करें शादी! पुलिस करेगी आपके घर की रखवाली, WhatsApp पर मिलेगी पल-पल की जानकारी

MP News: अशोकनगर पुलिस आपके खाली घरों की सुरक्षा करेगी. 'आपका घर हमारी ज़िम्मेदारी' अभियान के तहत पुलिस न सिर्फ आपके घर की सुरक्षा करेगी, बल्कि पल-पल की अपडेट आप तक पहुँचाएगी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Aapka Ghar Humari Zimmedari Abhiyan in Ashoknagar: अशोकनगर पुलिस बेहद ही अनोखी पहल के साथ सामने आई है. शादियों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में कई लोग समारोह में शामिल होने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिससे उनका घर खाली और वीरान पड़ जाता है. इसके चलते चोरी की वारदात की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में अशोकनगर पुलिस आपके खाली घरों की सुरक्षा करेगी. 'आपका घर हमारी ज़िम्मेदारी' अभियान के तहत पुलिस न सिर्फ आपके घर की सुरक्षा करेगी, बल्कि पल-पल की अपडेट आप तक पहुँचाएगी भी.

क्या है 'आपका घर हमारी ज़िम्मेदारी' अभियान 
शादी के सीजन में अक्सर लोगों के घर खाली पड़ जाते हैं. कोई समारोह में शामिल होने जाता है तो किसी के यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के चलते घर सूने पड़ जाते हैं. ऐसे में लोगों को अपने घर की सुरक्षा का ख्याल हर पल सताता रहता है, लेकिन अब 'आपका घर हमारी ज़िम्मेदारी' अभियान के तहत पुलिस आपके घर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर संभालेगी.

कैसे लें 'आपका घर हमारी ज़िम्मेदारी' अभियान का लाभ 
इस अभियान का लाभ लेने के लिए आपको संबंधित थाने में जाकर अपने घर का पूरा पता, कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दर्ज कराना होगा. संबंधित थाना प्रभारी इस इन्फॉर्मेशन को बीट प्रभारी, गश्त अधिकारी, चीता मोबाइल और गश्ती दलों तक साझा करेंगे. आपकी गैरमौजूदगी में पुलिस की टीम आपके घर की निगरानी करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मकान मालिक के साथ शेयर होगी फोटो 
इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि पुलिस द्वारा समय-समय पर मकान मालिक को उनके घर का अपडेट दिया जाएगा. घर का फोटो वीडियो व्हाट्सएप नंबर पर भेजा जाएगा ताकि मालिक सुनिश्चित हो सके कि उनका घर सुरक्षित है. यदि घर में किसी तरह की एक्टिविटी होने की भनक लगती है तो पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. टिकमगढ़ की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

ashoknagar news

Trending news

damoh news
नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई, रमजान को भेजा जेल
Bilaspur Train Accident
मौत के मुंह से लौटा दो साल का ऋषि! बिलासपुर ट्रेन हादसे में सोशल मीडिया बना मसीहा
momos
आप भी खाते हैं मोमोज तो तुरंत हो जाएं सावधान, केमिकल का ओवरडोज! हो सकता है जानलेवा
jabalpur airport news
...जब सांसद जी की फ्लाइट को मिला नया पायलट, तब जाकर उड़ान ने ली राहत की सांस!
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में इन दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे थे सेवन
Durg News cg
'गांव में खुलनी चाहिए शराब भट्ठी...', दुर्ग में ग्रामीणों की अजीबोगरीब मांग!
Mohan Yadav
बिजली को लेकर मोहन यादव ने किसानों को दी बड़ी राहत, बोले- आदेश नहीं मानने वालों पर..
Chhattisgarh naxal Encounter
तेलंगाना बॉर्डर पर ताबड़तोड़ मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने 3 नक्सलियों को किया ढेर
jhabua news
बौखलाए पति ने काटी पत्नी की नाक, फिर जो हुआ वो और भी खतरनाक; अब नहीं मिल रहा कटा अंग
gwalior conversion case
ग्वालियर में धर्मांतरण का खतरनाक कांड! बच्चों ने बताई गुप्त ट्रेनिंग की सच्चाई