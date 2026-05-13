चांदी की चप्पल पहन तंत्र साधना करती थी महिला,अश्लील वीडियो से करोड़ों की वसूली, जांच में सनसनीखेज खुलासा

Ashok Nagar News: मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुलिस ने ₹1.30 करोड़ की धोखाधड़ी और ब्लैकमेल से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में एक नाबालिग को इंस्टाग्राम और प्यार के जाल के जरिए फंसाया गया और उससे अश्लील वीडियो बनवाए गए. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी से लगभग ₹70 लाख का सामान जब्त किया है. जब्त की गई चीजों में सोने और चांदी के गहने, वाहन, नकद, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक अलमारी और अन्य कीमती सामान शामिल हैं. इसके अलावा जांच में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं.

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चांदी की चप्पल पहन तंत्र साधना करती थी आरोपी महिला

पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस मामले में आरोपी महिला तांत्रिक चांदी की चप्पलें पहनकर तांत्रिक अनुष्ठान किया करती थी. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए एक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद एक टैटू स्टूडियो में पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाया और फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल किया.

टैटू आर्टिस्ट से जप्त लैपटॉप की जांच

इस मामले में शामिल टैटू आर्टिस्ट से बरामद लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच फिलहाल चल रही है, और ऐसी उम्मीद है कि इससे कई और बड़े खुलासे होंगे. पुलिस उन अन्य लोगों की पहचान करने पर भी सक्रिय रूप से काम कर रही है, जो इस ब्लैकमेलिंग रैकेट में शामिल हो सकते हैं. इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है, और पुलिस लगातार आरोपियों के नेटवर्क की छानबीन कर रही है.

अब जानिए पूरा मामला

दरअसल, इस ब्लैकमेलिंग गैंग ने एक युवती को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया. इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती करने के बाद, उन्होंने उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाए. गैंग ने इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 1.30 करोड़ रुपये की वसूली की. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आदित्य सिंह तोमर, तांत्रिक आयुषी चौहान, उसके पति आकाश और टैटू आर्टिस्ट आर्यन सोनी को गिरफ्तार कर लिया है.

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