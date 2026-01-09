दो बहनों ने भाई के परिवार का कराया धर्मांतरण; पत्नी-बच्चों को बनाया ईसाई, अब पति की शिकायत पर FIR दर्ज

Religious Conversion-मध्यप्रदेश के अशोकनगर से धर्म परिवर्तन का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू परिवार ने धर्म परिवर्तन किया है. मामला सामने आने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई है. एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने शिवपुरी की रहने वाली दो महिलाओं सहित एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

परिवार से मिली थी महिलाएं

यह पूरा मामला चंदेरी थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम हंसारी के अखिलेश सिंह पंथी ने गुरुवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि करीब 7-8 महीने पहले मेरी मौसी की लड़की मिनी और मामा की लड़की रक्षा ने ईसाई धर्म अपनाया था. दोनों मुझे और मेरे परिवार से मिली थी. इस दौरान दोनों हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा.

घर में हो गया झगड़ा

इस वजह से अखिलेश के परिवार में क्लेश हो गया. उन्होंने शिकायत में बताया कि मेरी पत्नी और बच्चे ने हिंदू धर्म छोड़ दिया. साथ ही ईसाई धर्म मानने लगे, मुझ पर भी ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने लगे. अखिलेश के आवेदन पर पुलिस ने मिनी कोली और रक्षा कोली के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पैसों का देते हैं लालच

शिकायतकर्ता ने आवेदन में बताया कि मिनी और रक्षा के द्वारा भी मुझे बताया गया कि ईसाई धर्म की कई संस्थाओं के द्वारा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इससे फायदा और रुपए और पैसा मिलेगा. इसके साथ ही बार-बार ईसाई धर्म से जुड़े लोग फोन पर मीटिंग करके लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं. अब पुलिस इस मामले में जांच के साथ यह भी पता लगा रही है कि इन महिलाओं ने और किन-किन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है.

