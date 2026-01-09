Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3068972
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

दो बहनों ने भाई के परिवार का कराया धर्मांतरण; पत्नी-बच्चों को बनाया ईसाई, अब पति की शिकायत पर FIR दर्ज

Ashoknagar News-अशोकनगर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है. एक व्यक्ति ने दो महिलाओं पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव लगाया है. शिकायत में व्यक्ति ने बताया कि दो महिलाओं पर दबाव बनाकर महिला और उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 09, 2026, 06:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दो बहनों ने भाई के परिवार का कराया धर्मांतरण; पत्नी-बच्चों को बनाया ईसाई, अब पति की शिकायत पर FIR दर्ज

Religious Conversion-मध्यप्रदेश के अशोकनगर से धर्म परिवर्तन का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू परिवार ने धर्म परिवर्तन किया है. मामला सामने आने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई है. एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने शिवपुरी की रहने वाली दो महिलाओं सहित एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

परिवार से मिली थी महिलाएं
यह पूरा मामला चंदेरी थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम हंसारी के अखिलेश सिंह पंथी ने गुरुवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि करीब 7-8 महीने पहले मेरी मौसी की लड़की मिनी और मामा की लड़की रक्षा ने ईसाई धर्म अपनाया था. दोनों मुझे और मेरे परिवार से मिली थी. इस दौरान दोनों हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा. 

घर में हो गया झगड़ा
इस वजह से अखिलेश के परिवार में क्लेश हो गया. उन्होंने शिकायत में बताया कि मेरी पत्नी और बच्चे ने हिंदू धर्म छोड़ दिया. साथ ही ईसाई धर्म मानने लगे, मुझ पर भी ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने लगे. अखिलेश के आवेदन पर पुलिस ने मिनी कोली और रक्षा कोली के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पैसों का देते हैं लालच
शिकायतकर्ता ने आवेदन में बताया कि मिनी और रक्षा के द्वारा भी मुझे बताया गया कि ईसाई धर्म की कई संस्थाओं के द्वारा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इससे फायदा और रुपए और पैसा मिलेगा. इसके साथ ही बार-बार ईसाई धर्म से जुड़े लोग फोन पर मीटिंग करके लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं. अब पुलिस इस मामले में जांच के साथ यह भी पता लगा रही है कि इन महिलाओं ने और किन-किन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है.

यह भी पढें-नशेड़ी शिक्षक का हाई वोल्टेज ड्रामा, खरगोन में लड़खड़ाते कदमों से क्लास पहुंचा टीचर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsShivpuri NewsReligious Conversion

Trending news

jashpur news in hindi
iPhone के लिए चोर बनी युवती, खुद के ही घर मारा लंबा हाथ; प्रेमी को दी 25 लाख की कार
Khelo MP
विवादों में 'खेलो एमपी'! बीपीएड संघ ने सरकार को दी चेतावनी, नियमों में बदलाव की मांग
mp news
नशेड़ी शिक्षक का हाई वोल्टेज ड्रामा, खरगोन में लड़खड़ाते कदमों से क्लास पहुंचा टीचर
satna news
शराब पीकर गदर काटता था पति, पत्नी ने तंग आकर तेज धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट
mp news
पानी की टंकी पर तीन बच्चों के साथ चढ़ी महिला, घरेलू कलह से तंग आकर दी धमकी
bhopal news
सरकारी बंगला खाली करो! भोपाल में कई पूर्व मंत्रियों-अधिकारियों को नोटिस
TB
सिर्फ दवा नहीं, CG में इस फॉर्मूले ने बचाई TB मरीजों की जान! नतीजों ने दी नई राह
Betul School News
1 शिक्षक...1 कमरा...5 कक्षाएं, ऐसी है एमपी में सरकारी स्कूलों की हालत, देखिए
Rajnandgaon news
छात्र ने जैसे ही प्लेट में निकाला भोजन, सब्जी में निकला मेंढक; मचा हड़कंप
E attendance
ई-अटेंडेंस या सिरदर्द? नेटवर्क खोजने छतों पर चढ़े शिक्षक, ऐप का सर्वर हुआ फेल