बाइक सवार बदमाशों ने किसान को बातों में उलझाया, फिर आंखों में मिर्ची झोंककर ले उड़े 25 लाख, उधारी चुकाने जा रहा था पीड़ित

Ashoknagar News-अशोकनगर में लूटेरों ने किसान की आंखों में मिर्ची डालकर 25 लाख रुपए की लूट कर ली. किसान बाइक से रिश्तेदारों को रुपए देने के लिए अशोकनगर जा रहा था. यह घटना मोहरी रोड के तमोइया पेट्रोल पेंप के पास की है. घटना के समय किसान चिल्लता रहा, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों ने किसी प्रकार से मदद नहीं की.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:11 PM IST
बाइक सवार बदमाशों ने किसान को बातों में उलझाया, फिर आंखों में मिर्ची झोंककर ले उड़े 25 लाख, उधारी चुकाने जा रहा था पीड़ित

MP News-मध्यप्रदेश के अशोकनगर में लुटेरे ने किसान की आंखों में मिर्ची झोंककर 25 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए. घटना के समय किसान मदद की गुहार लगाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों ने मदद नहीं की. घटना के बाद किसान का एक परिचित वहां से गुजरा, उसने किसान के परिवार को जानकारी दी. पीड़ित किसान अपने रिश्तेदारों को पैसे देने जा रहा था. 

पैसे लौटाने जा रहा था किसान
यह घटना मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है. पीड़ित किसान लखबिंदर ने बताया कि वह रामपुरा मोहल्ला में रहने वाले अपने रिश्तेदार जज्जी से उधार लिए पैसे लौटाने जा रहे थे. जज्जी को 24 लाख रुपए और एक अन्य व्यक्ति को 1 लाख रुपए देने थे. वे दो बैग में भरे कैश को तौलिए में लपेटकर बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान मोहरी जोड़ पर पेट्रोल पंप पर खड़े बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और आंखों में मिर्ची झोंककर पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए. 

बदमाशों ने रोका और डाली मिर्ची
किसान लखबिंदर ने बताया कि घर से थोड़ी दूर पहुंचने पर उन्हें याद आया कि वे अपना मोबाइल घर पर भूल गया है. मोबाइल लेने के लिए बाइक मोड़कर घर की तरफ लौट रहा था, तभी सड़क किनारे खड़े तीन बदमाशों ने उसे रोक लिया. बदमाश पास के खेत के बारे में पूछताछ करने लगे. बातचीत के दौरान एक बदमाश के हाथ में पन्नी थी. इसी दौरान उसने झपट्टा मारकर आंखों में मिर्ची डाल दी. लखबिंदर ने बैग बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरा बदमाश बैग छीनकर फरार हो गया. 

ग्रामीण ने की मदद
इस घटना के बाद किसान सड़क पर काफी देर तक मदद के लिए चिल्लाता रहा. इस दौरान कुछ लोग वहां से गुजरे भी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की. बाद में एक ग्रामीण ने उन्हें देखा और परिजनों को इसकी सूचना दी. परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और किसान को जिला अस्पताल पहुंचाया. पीड़ित किसान लखबिंदर का इलाज जारी है. 

पुलिस ने जांच शुरू की
इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी रवि प्रताप चौहान और देहात थाना प्रभारी भुवनेश शर्मा टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. घटनास्थनल पर पानी में डाली हुई मिर्ची भी मिली. पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचकर किसान से घटना संबंधी पूछताछ की. मामले की जांच की जा रही है.

