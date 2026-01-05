Advertisement
यूपी का सुपारी किलर एमपी में गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में सार्प शूटर ने किया बड़ा खुलासा

Ashoknagar Police News: मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में उत्तर प्रदेश का सार्प शूटर पकड़ा गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी जगीरा उर्फ राजकुमार यादाव की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी ली थी. पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए घटना को अंजाम देने से पहले ही सार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 05, 2026, 04:12 PM IST
UP Sharpshooter Arrested in MP: उत्तर प्रदेश का एक सार्प शूटर को मध्य प्रदेश पुलिस ने सुपारी लेने के आरोप में अशोकनगर से गिरफ्तार किया है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह शूटर जगीरा उर्फ राजकुमार यादव की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी लेकर आया था. वहीं पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही शूटर को भसुआ मंडी से पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान अयोध्या निवासी कपिल दुबे के रूप में हुई है. 

वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने सोमवार को खुलासा करते हुए कहा कि शूटर को बुलाने वाले मुख्य आरोपी संजीव यादव दमदमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. संजीव ने इस शूटर को ललितपुर के जीतू गुप्ता के माध्यम से संपर्क किया था. वहीं जीतू गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है. 

कौन है शूटर कपिल दुबे
गिरफ्तार शूटर कबिल दुबे काफी खतरनाक किस्म का गैंगस्टर बताया जा रहा है. यह कुख्यात गैंगस्टर अंशु दीक्षित की गैंक का सदस्य है. इससे पहले डबल मर्डर के एक केस में फरार रहते हुए भोपाल में यूपी एसटीएफ और भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस पर जानलेवा हमला किया था. इस घटना में एसटीएफ के उपनिरीक्षक संदीप मिश्रा और भोपाल क्राइम ब्रांच के आरक्षक राघवेंद्र पांडे को गोलियां लगी थीं. वहीं कपिल दुबे इस मामले में 10 साल की सजा काटकर चार महीने पहले ही जेल से छूटा था. 

दोनों पर कई केस दर्ज
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, संजीव यादव दमदमा और जगीरा उर्फ राजकुमार यादव के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. उनके खिलाफ कई पुलिस केस दर्ज हैं. अशोकनगर में यह पहला मामला है जब किसी की हत्या के लिए सुपारी किलर को बुलाया गया था. जगीरा यादव और संजीव दमदमा दोनों की आपराधिक प्रवृत्ति के हैं. दोनों में कई बाद विवाद हुआ है, इसी वजह से रंजिश चल रही थी. एक दूसरे की समय-समय पर दोनों की टीमों ने मारपीट भी की थी. दोनों पर मारपीट सहित कई प्रकरण दर्ज हैं.

रिपोर्टः नीरज जैन, अशोकनगर

ashoknagar news

