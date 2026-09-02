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UGC बिल के विरोध में अशोकनगर में प्रदर्शन, कलेक्टर के न आने पर भड़का सवर्ण समाज, निकाली अर्थी

Ashoknagar News: अशोकनगर में सवर्ण समाज UGC बिल के विरोध में सड़कों पर उतरकर हंगामा किया. प्रदर्शनकारियों ने बिल की प्रतीकात्मक अर्थी निकाली और कलेक्ट्रेट का घेराव किया. ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर के बाहर न आने से नाराज लोगों ने राजमाता चौराहे पर चक्काजाम कर दिया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 02, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:59 PM IST
UGC बिल के विरोध में अशोकनगर में प्रदर्शन, कलेक्टर के न आने पर भड़का सवर्ण समाज, निकाली अर्थी

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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