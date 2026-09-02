UGC बिल के विरोध में अशोकनगर में प्रदर्शन, कलेक्टर के न आने पर भड़का सवर्ण समाज, निकाली अर्थी

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मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सवर्ण समाज के लोगों ने बुधवार को प्रस्तावित UGC बिल के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन और प्रतीकात्मक अर्थी निकालने के बाद, प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज हो गए कि कलेक्टर खुद उनका ज्ञापन लेने नहीं आए. इसके बाद उन्होंने शहर के मुख्य राजमाता चौराहे पर जाम लगा दिया. हालांकि, इस हंगामे के बीच भी प्रदर्शनकारियों ने समझदारी दिखाई और स्कूली बच्चों को ले जा रही गाड़ियों को बिना किसी रुकावट के जाने दिया. प्रशासन से आश्वासन मिलने और उनकी मांगें पूरी होने के बाद आखिरकार जाम हटा लिया गया.
सवर्ण समाज का जबरदस्त आक्रोश
प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर सवर्ण समाज का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला. सवर्ण समुदाय के सैकड़ों लोग एकजुट होकर प्रस्तावित UGC बिल के विरोध में कलेक्ट्रेट तक रैली निकाले. प्रदर्शनकारी अपने हाथों में बिल की प्रतीकात्मक अर्थी लेकर विरोध जता रहे थे और सीधे जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े थे. जब कलेक्टर ज्ञापन लेने के लिए खुद बाहर नहीं आए, तो कलेक्ट्रेट परिसर में तनाव बढ़ गया.इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने अपना रुख शहर के व्यस्त राजमाता चौराहे की ओर कर दिया और सड़क पर बैठकर चक्काजाम लगा दिया. कुछ ही पलों में चौराहे के चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.
ज्ञापन सौंपने का अल्टीमेटम दिया
ट्रैफिक जाम और तनाव के बावजूद प्रदर्शनकारियों का एक जिम्मेदार पहलू भी देखने को मिला. सड़क जाम के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने स्कूल बसों, वैन या टैक्सियों को बिल्कुल भी नहीं रोका. स्कूल से घर लौट रहे छोटे बच्चों को बिना किसी रुकावट के सुरक्षित रास्ता दिया गया. हालात बिगड़ने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. जब बार-बार अपील करने के बावजूद प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हुए, तो प्रशासन ने उन्हें तुरंत चौराहा खाली करने और मौके पर ही अपना ज्ञापन सौंपने का अल्टीमेटम दिया.
कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दर्ज कराई UGC बिल पर आपत्तियां
सख्त रुख और लंबी बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी अपनी मांगें पूरी होने पर सड़क जाम खत्म करने को तैयार हो गए. इसके बाद स्वर्ण समाज के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे. काफी गहमागहमी के बीच, उन्होंने कलेक्टर साकेत मालवीय को ज्ञापन सौंपा और औपचारिक रूप से अपनी आपत्तियां और मांगें दर्ज कराईं.
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