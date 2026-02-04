Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhअशोक नगर

मिठाई का लुफ्त उठा रहे थे विधायक, भरी महफिल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टोका, फिर जो हुआ...वीडियो वायरल

Jyotiraditya Scindia Video Viral:  गुना से सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के दौरे पर हैं. इस दौरान वे मंत्री मलकीत सिंह सिंधू के घर भी पहुंचे, जहां विधायक जगन्नाथ सिंह दबाकर मिठाई खा रहे थे, तभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खाने से रोक दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:22 PM IST
Jyotiraditya Scindia: गुना से सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे विधायक को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं. ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अशोकनगर के दौरे पर हैं. इस दौरान वे चंदेरी पहुंचे. जहां उन्होंने सबसे पहले पूर्व विधायक डग्गी राजा के निवास स्थान गए. इसके बाद मंत्री मलकीत सिंह सिंधू के घर भी पहुंचे, जहां चंदेरी विधायक जग्गाथ सिंह रघुवंशी भी मौजूद थे. सभी के लिए डायनिंग टेबल पर भोजन की व्यवस्था की गई थी. इस दौरान सिंधिया कुछ ऐसा कहा की सभी ठहाके मारकर हंसने लगे.

दरअसल मामला उस वक्त का है, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह के साथ भोजन कर रहे थे. भोजन के दौरान जैसे ही विधायक जगन्नाथ सिंह ने मीठा खाना शुरू किया, वैसे ही सिंधिया ने तुरंत उन्हें रोक दिया. उन्होंने कहा कि, 'शक्कर एकदम जहर के समान होती है, इसे आप मत खाइए'. उन्होंने यह भी कहा कि चीनी जहर की तरह है और इससे कई बीमारियां होती हैं. फिर उन्होंने पूछा, 'क्या आपको डायबिटीज है?' विधायक ने जवाब दिया, 'हां,  इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 'आपको तो बिल्कुल भी चीनी नहीं खानी चाहिए.'

सिंधिया ने विधायक को चीनी के नुकसान बताए 

इसके बाद ज्योतिरादित्य ने समझाते हुए कहा कि शक्कर स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है, खासतौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.   ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अहने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं. अपने दौरे के दौरान वे जनता से सीधे मिलते हैं और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका हाल निकालते हैं. 

