66 साल की उम्र में पिता को हुआ प्यार तो बेटे ने करा दी शादी, सोशल मीडिया पर हुई जमकर तारीफ

एक कहावत हम अक्सर हम सुनते है कि 'प्यार में कोई सरहद कोई उम्र मायने नहीं रखती'. इसी कहावत को सच साबित किया है तरुण कांति पाल (tarun kanti pal) ने जिसने 66 वर्ष कि उम्र में अपनी प्रेमिका स्वप्ना रॉय (swapna roy) से शादी करके सभी को चौका दिया. यह शादी इसलिए भी खास बन जाती है क्योंकि इस शादी को कराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा शायोन ही था. शायोन पाल ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर लोगों को दी है जो अब वायरल हो रही है.

2020 का सबसे बड़ा 420: SBI ATM को बनाया पैसा छापने की मशीन, लगाया करोड़ों का चूना

मां के निधन के बाद पापा अकेले हो गए

बेटे शायोन का कहना हैं कि 10 साल पहले उनकी मां की किसी कारण से मौत हो गई थी. जिसके बाद पिता काफी अकेले से पड़ गए थे, परिवार के बाकी लोग सब हम साथ तो थे लेकिन मां के जाने के बाद पिताजी का जीवन खाली खाली हो गया था. इस अकेलेपन को सभी ने महसूस किया था.

So, my Dad got married the day before. The ceremony was (mostly) masked and just with close friends & family. It was both surreal and fun. After 10 years of being alone since my mom died, I’m glad that he found love again! pic.twitter.com/qGaD3u5CuA

— Shayon (@shayonpal) November 27, 2020