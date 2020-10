पाकिस्तान में मां दुर्गा की मूर्ति के साथ तोड़फोड़, नवरात्रों में कट्टरपंथियों ने की गिरी हरकत

नई दिल्ली: पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नगरपारकर में कट्टरपंथियों ने माता के प्राचीन मंदिर में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि दुर्गा मां की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया. कट्टरपंथियों ने ये हरकत तब की जब कुछ श्रद्धालुओं ने वहां नवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना की. धर्मांध लोगों ने मंदिर में घुस कर दुर्गा मां की प्रतिमा के वाहन सिंह को तोड़ दिया. उन्होंने माता की प्रतिमा को भी अपनी कट्टरता का निशाना बनाया.

ट्विटर पर ये जानकारी पाकिस्तान की जानी-मानी स्वतंत्र पत्रकार नायला इनायत ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी. नायला इनायत ने ट्वीट के साथ टूटी हुई प्रतिमा की तस्वीरें भी पोस्ट की. उन्होंने लिखा कि, "नगरपारकर में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई और देवी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया जब वहां समुदाय के कुछ लोगों ने नवरात्रि की पूजा अर्चना की."

एक पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा ट्विटर पर ये खबर शेयर किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखा जा रहा है. कट्टरपंथियों की इस हरकत पर भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के ट्विटर यूजर्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया है. बताया जा रहा है कि ये मंदिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थारपारकर जिले के नगरपारकर तहसील में है.

Sad to learn about the vandalizing the temple in Tharparkar's Nagarparkar tehsil. Have spoken to SSP to inquire into the matter instantly as the #Tharparkar is the land of love, peace and harmony where such acts will demage exemplary coexistence.@BBhuttoZardari @MuradAliShahPPP pic.twitter.com/XwAGckRQ52

— Poonjo Bheel (@PoonjoM) October 24, 2020