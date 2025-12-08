Advertisement
देश में क्यों तेजी से घट रहा नक्सली दायरा? 10 नक्सलियों के सरेंडर के बाद CM मोहन यादव ने किया खुलासा

Maoists Surrender in Balaghat: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष बालाघाट में रविवार को 10 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि सतत निगरानी, सघन जांच और कार्रवाइयों से प्रदेश में नक्सली दायरा तेजी से घटा है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:43 AM IST
Maoists Surrender before CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नक्सलवाद के सफाए की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष बालाघाट में रविवार को 10 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया, जिनमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्हें संविधान की प्रति प्रदान कर मुख्यधारा से जोड़ा. इस दौरान आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों ने अपने हथियार मुख्यमंत्री को सौंपे.

नक्सल मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध: मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सरकार तक मध्यप्रदेश को नक्सल मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि एक भी व्यक्ति को हथियार उठाने की अनुमति नहीं है. मुख्यमंत्री ने नक्सलियों से आह्वान किया कि वे सरकार की पुनर्वास नीति अपनाएं. सरकार उनके जीवन को सुरक्षित करने, विकास सुनिश्चित करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

देश में क्यों तेजी से घट रहा नक्सली दायरा?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों और जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि एंटी नक्सल अभियान को लगातार सशक्त और सुदृढ़ किया जा रहा है. प्रदेश में 15 नवीन अस्थायी कैंप और विशेष सहयोगी दस्ता के 882 पद स्वीकृत किए गए हैं. सतत निगरानी, सघन जांच और कार्रवाइयों से प्रदेश में नक्सली दायरा तेजी से घटा है. उन्होंने कहा कि पुनर्वास के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले वर्ष 46 एकल सुविधा केंद्र खोले गए. इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार, वन अधिकार पत्र और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहीद आशीष शर्मा की वीरता को नमन करते हुए कहा कि कर्तव्यपथ में उत्कृष्टता से कार्य करने वाले 328 हॉक फोर्स सहित पुलिस अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है. उन्होंने कहा कि जो कानून की राह अपनाते हैं, उनकी पुनर्वास की चिंता सरकार की है.

डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में एंटी नक्सल अभियान को सशक्त किया गया है. नए कैंप स्थापित किए गए हैं, हॉक फोर्स और पुलिस बल में वृद्धि की गई है. साथ ही अधिकारियों और जवानों को सतत प्रोत्साहन दिया जा रहा है. इन कार्रवाइयों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी नक्सल समर्पण लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं और नागरिकों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. मध्यप्रदेश पुलिस निर्धारित समय-सीमा में नक्सल मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध है. कार्यक्रम में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा और बालाघाट के प्रभारी मंत्री  उदय प्रताप सिंह, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जवान उपस्थित रहे.

सीएम मोहन यादव के सामने इन नक्सलियों ने किया आत्म समर्पण

- सुरेंद्र उर्फ कबीर उर्फ सोमा सोढी. पिता- उंग्गा सोढी, जाति- गोंड. उम्र- 50 साल, निवासी- पुलमपाढ थाना गुल्लापल्ली जिला सुकमा छत्तीसगढ़.

- राकेश ओडी उर्फ मनीष. पिता- समरत ओडी, जाति- गोंड. उम्र- 42 साल, निवासी- ग्राम झंडेपार (बोट्टेकसा) थाना कोरची जिला गडचिरौली महाराष्ट्र.

- लालसिंह मरावी उर्फ सींगा उर्फ प्रवीण. पिता- भीमा, माता- ऊंगी, जाति- गोंड. उम्र- 30 साल, निवासी- छोटे गुडरा थाना कटेकल्याण जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़.

- शिल्पा नुप्पो. पिता- जोगा, माता- बीमे, जाति- गोंड. उम्र- 26 साल, निवासी- बुडिया बट्टुम थाना बासीगुडा तहसील हवापल्ली जिला बीजापुर छत्तीसगढ़.

- सलीता उर्फ सावित्री अलावा. पिता- लकमु, माता- चिको, जाति- गोंड. उम्र- 26 साल, निवासी- सीनागेलोर थाना बासागुडा तहसील हवापल्ली जिला बीजापुर छत्तीसगढ़.

- नवीन नुप्पो उर्फ हिडमा. पिता- नंगा, माता- बीमे, जाति- गोंड. उम्र- 30 साल, निवासी- बोडकेल तहसील कोंटा (जगरगुंडा) जिला सुकमा छत्तीसगढ़.

- जयशीला उर्फ ललीता ओयम. पिता- समलु, माता- देवे, जाति- गोंड. उम्र- 26 साल, निवासी- तरैम थाना बासागुडा तहसील हवापल्ली जिला बीजापुर छत्तीसगढ़.

- विक्रम उर्फ हिडमा वट्टी. पिता- तकमा, माता- पीसे, जाति- गोंड. उम्र- 30 साल, निवासी -मडपे दुल्लोड थाना 4 थाना चिंता गुफा जिला सुकमा छत्तीसगढ़.

- जरिना उर्फ जोगी मुसाक. पिता- अंदल, माता- कोशी, जाति- गोंड (मुडिया). निवासी- मुरंगा थाना गंगलुर जिला बिजापुर छत्तीसगढ़.

- समर उर्फ समारू उर्फ राजु अतरम. पिता- सन्नु, माता- सुमरी, जाति- गोंड. उम्र- 32 साल, निवासी- इंड्री तहसील बैरमगढ जिला बीजापुर छत्तीसगढ़.

