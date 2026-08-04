/गुरु पूर्णिमा का प्रसाद बना जहर! पेड़ा खाते ही बिगड़ी 15 छात्राओं की तबीयत, अस्पताल पहुंचीं विधायक; सहायक अधीक्षिका को लगाई फटकार

जानकारी के अनुसार 2 अगस्त को एक कार्यक्रम से प्रसाद के रूप में लाए गए पेड़े छात्राओं को दिए गए थे. इसके बाद कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. किसी को उल्टी-दस्त तो किसी को तेज बुखार और सिरदर्द की शिकायत हुई. सभी 15 छात्राओं को जैन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. अस्पताल पहुंचीं विधायक अनुभा मुंजारे ने छात्राओं से बातचीत कर घटना की जानकारी ली और हॉस्टल की सहायक अधीक्षिका से जवाब-तलब करते हुए उन्हें लापरवाही पर फटकार लगाई.