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गुरु पूर्णिमा का प्रसाद बना जहर! पेड़ा खाते ही बिगड़ी 15 छात्राओं की तबीयत, अस्पताल पहुंचीं विधायक; सहायक अधीक्षिका को लगाई फटकार

बालाघट के सेवा भारती आश्रम की 15 छात्राएं पेड़ा खाने के बाद बीमार पड़ गईं. सभी को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया. विधायक अनुभा मुंजारे ने अस्पताल पहुंचकर छात्राओं का हाल जाना.

Written ByASHISH SHRIVASEdited ByPooja
Published: Aug 04, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:43 PM IST
गुरु पूर्णिमा का प्रसाद बना जहर! पेड़ा खाते ही बिगड़ी 15 छात्राओं की तबीयत, अस्पताल पहुंचीं विधायक; सहायक अधीक्षिका को लगाई फटकार

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ASHISH SHRIVAS

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आशीष श्रीवास ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिल से रिपोर्टर हैं. 

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