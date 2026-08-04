/गुरु पूर्णिमा का प्रसाद बना जहर! पेड़ा खाते ही बिगड़ी 15 छात्राओं की तबीयत, अस्पताल पहुंचीं विधायक; सहायक अधीक्षिका को लगाई फटकार

राज्य चुनें
बालाघाट के सेवा भारती आश्रम में रहकर पढ़ाई करने वाली 15 छात्राएं पेड़ा खाने के बाद बीमार पड़ गईं. सभी छात्राओं को इलाज के लिए शहर के जैन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले की जानकारी मिलने पर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे रात्रि में अस्पताल पहुंचीं. छात्राओं का हाल जाना और हॉस्टल की सहायक अधीक्षिका को जमकर फटकार लगाई. विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
जानकारी के अनुसार 2 अगस्त को एक कार्यक्रम से प्रसाद के रूप में लाए गए पेड़े छात्राओं को दिए गए थे. इसके बाद कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. किसी को उल्टी-दस्त तो किसी को तेज बुखार और सिरदर्द की शिकायत हुई. सभी 15 छात्राओं को जैन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. अस्पताल पहुंचीं विधायक अनुभा मुंजारे ने छात्राओं से बातचीत कर घटना की जानकारी ली और हॉस्टल की सहायक अधीक्षिका से जवाब-तलब करते हुए उन्हें लापरवाही पर फटकार लगाई.
हॉस्टल वार्डन पर उठे सवाल
इस पूरे मामले में हॉस्टल वार्डन का बर्ताव भी सवालों के घेरे में है. पहले उन्होंने बीमारी की वजह छात्रों द्वारा खाए गए बिस्कुट को बताया. लेकिन, जब अस्पताल में भर्ती लड़कियों ने साफ तौर पर डॉक्टरों को बताया कि उन्होंने प्रसाद के तौर पर मिला पेड़ा खाया था, तब वार्डन ने माना कि रविवार शाम पवार मंगल भवन में हुए गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम से लाया गया पेड़ा ही प्रसाद के तौर पर बांटा गया था.
विधायक ने लगाई फटकार
विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने डॉक्टरों को छात्राओं की बेहतर चिकित्सा और लगातार निगरानी के निर्देश दिए. साथ ही यह सवाल भी उठाया कि छात्राओं को शासकीय अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल में भर्ती क्यों कराया गया. विधायक ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट