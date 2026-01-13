Advertisement
MP में हॉक फोर्स के 61 जवानों को मिलेगा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, खास जिले में थे पदस्थ

Hawk Force in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में हॉक फोर्स के 61 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा, सरकार की तरफ से इसके आदेश जारी हो गए हैं. यह सभी  जवान स्पेशल जिले में पदस्थ थे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 13, 2026, 09:42 AM IST
61 जवानों को मिलेगा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन
MP News: मध्य प्रदेश में हॉक फोर्स के 61 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए जाने का आदेश सरकार की तरफ से जारी हो गया है. बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय से जल्द ही इसके आदेश जारी होंगे. यह सभी जवान नक्सल प्रभावित रहे बालाघाट जिले में तैनात थे, जिन्होंने बालाघाट को नक्सल मुक्त कराने में बड़ी भूमिका निभाई है, ऐसे में अब उन्हें इसका इनाम सरकार की तरफ से दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि इन जवानों ने नक्सल मुठभेड़ों में साहसिक भूमिका निभाई है, ऐसे में उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा. इन जवानों को आरक्षक से सब इंस्पेक्टर तक के पदों पर प्रमोट किया जाएगा. 

बालाघाट जिले में थे तैनात 

हॉक फोर्स के यह सभी जवान बालाघाट जिले में तैनात थे, जो बालाघाट जिला पुलिस बल से संबंधित हैं. इन जवानों को माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियानों में शामिल रखा गया था, जिन्होंने मलाजखंड दलम के कई बड़े कमांडरों को ढेर किया गया था, जिसमें बड़े नक्सली रीता उर्फ तुब्बी श्रीरांगु हिडामी, रवि मडावी और सुमन शामिल था. ऑपरेशन के बाद बालाघाट आईजी ने यह प्रस्ताव भेजा था, जिस पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से हां हो गई  है. बालाघाट जिले के थाना रूपझर क्षेत्र अंतर्गत पचमादर-कटंगीया पहाड़ी जंगल क्षेत्र में पुलिस बल की तरफ सक्रिय नक्सलियों के विरुद्ध यह कार्रवाई हुई थी. 

डीजीपी ने दिए आदेश 

मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की बात कही गई है. जहां अलग-अलग पदों के हिसाब से प्रमोशन दिया जाएगा.  इंदर सिंह बिदूरी, शुभम प्रताप सिंह तोमर, रत्नेश मीणा, नर्वदेश श्रीवास्तव और बिपिन चंद्र खलको को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा. वहीं मुनेंद्र सिंह को उपनिरीक्षक बनाया जाएगा, पहले वह सहायक उप निरीक्षक थे. कुछ जवानों को प्रधान आरक्षक से एएसआई बनाया जाएगा, जबकि आरक्षक से प्रधान आरक्षक पद पर भी कई जवानों का प्रमोशन होगा. 

बता दें कि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित रहा है, इस जिलों के आसपास नक्सल नेटवर्क को खत्म करने में इन जवानों की बड़ी भूमिका थी, लगातार ऑपरेशनों के चलते नक्सलियों का मनोबल टूटा और बालाघाट जिले में बड़ी सफलता मिली. 

