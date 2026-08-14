बैगा अंचल में बीमारी से बच्चों की मौत पर सियासत तेज, उमंग सिंघार ने सरकार से मांगी मदद

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Balaghat Umang Singhar News: बालाघाट के बैगा आदिवासी अंचल में मलेरिया, टायफाइड, डायरिया और त्वचा संक्रमण के मामले सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रभावित गांवों के दौरे पर पहुंचे. उन्होंने मछुरदा, अडोरी, बोंदारी, कोरका और कुंडेकसा गांवों में ग्रामीणों से चर्चा की और मृत बच्चों के परिवारों से मुलाकात की. स्वास्थ्य विभाग 8 बच्चों की मौत का आंकड़ा बता रहा है, जबकि सिंघार ने 19 बच्चों की मौत का दावा किया है. उन्होंने सरकार से मृतकों के परिवारों को 10 से 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की.
इस दौरान कांग्रेस की ओर से पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने की बात कही गई. वहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं, शुद्ध पेयजल और कुपोषण को लेकर भी सिंघार ने चिंता जताई. इस दौरान बैहर विधायक संजय उइके, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, विधायक विवेक विक्की पटेल, सुश्री हीना कावरे सहित कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
ग्रामीणों ने बताई समस्या
उमंग सिंघार ने प्रभावित गांवों में ग्रामीणों से बीमारी और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी ली. ग्रामीणों ने मलेरिया, टायफाइड, डायरिया, बुखार और त्वचा संक्रमण की समस्या बताई. सिंघार ने आरोप लगाया कि दूरदराज के बैगा क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच रही हैं.
अधिकारियों को फटकार
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से मच्छरों का प्रकोप है, लेकिन ग्रामीणों को मच्छरदानी तक वितरित नहीं की गई है. सिंघार ने आरोप लगाया कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कागजों तक सीमित है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई और फोन पर मलेरिया विभाग की अधिकारी को फटकार लगाई.
बैगा परिवारों से की चर्चा
उमंग सिंघार का कहना है कि उन्होंने बैगा परिवारों से चर्चा के दौरान टीकाकरण के बारे में पूछा. परिवारों ने बताया कि बच्चों को एक टीका लगा था, इसके बाद कोई टीका नहीं लगाया गया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप वर्षों से बना हुआ है, लेकिन लंबे समय से मच्छरदानी का वितरण नहीं हुआ है. उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार को बैगा परिवारों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए गांवों तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और कुपोषण की समस्या पर गंभीरता से काम करने की मांग की.
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