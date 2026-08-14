बैगा अंचल में बीमारी से बच्चों की मौत पर सियासत तेज, उमंग सिंघार ने सरकार से मांगी मदद

बैगा परिवारों से की चर्चा

उमंग सिंघार का कहना है कि उन्होंने बैगा परिवारों से चर्चा के दौरान टीकाकरण के बारे में पूछा. परिवारों ने बताया कि बच्चों को एक टीका लगा था, इसके बाद कोई टीका नहीं लगाया गया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप वर्षों से बना हुआ है, लेकिन लंबे समय से मच्छरदानी का वितरण नहीं हुआ है. उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार को बैगा परिवारों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए गांवों तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और कुपोषण की समस्या पर गंभीरता से काम करने की मांग की.