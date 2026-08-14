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बैगा अंचल में बीमारी से बच्चों की मौत पर सियासत तेज, उमंग सिंघार ने सरकार से मांगी मदद

Balaghat Malaria Cases: बालाघाट के बैगा आदिवासी अंचल में मलेरिया, टायफाइड, डायरिया और त्वचा संक्रमण के मामलों के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रभावित गांवों का दौरा किया. स्वास्थ्य विभाग 8 बच्चों की मौत बता रहा है, जबकि सिंघार ने 19 बच्चों की मौत का दावा किया है.

Written ByASHISH SHRIVASEdited ByManish kushawah
Published: Aug 14, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:59 PM IST
बैगा अंचल में बीमारी से बच्चों की मौत पर सियासत तेज, उमंग सिंघार ने सरकार से मांगी मदद
Image Credit: ZEE MEDIA

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ASHISH SHRIVAS

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आशीष श्रीवास ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिल से रिपोर्टर हैं. 

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