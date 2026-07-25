अंधविश्वास ने ली 3 मासूमों की जान, हड़कंप के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग, गांव-गांव डेरा डाले हैं टीमें

Balaghat Health News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी अंचल, जो कभी अति-नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, से अंधविश्वास का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल व्यवस्था, बल्कि बैगा समाज के सामने भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. बिरसा विकासखंड के बोंदारी, कोहनीमोड़ और कुंडेकसा गांव संक्रमणजनित बीमारियों की चपेट में हैं. लगभग हर घर में बच्चे बुखार से तप रहे हैं, लेकिन अस्पताल जाने की बजाय आज भी लोग झाड़-फूंक पर भरोसा कर रहे हैं. इसका दर्दनाक परिणाम यह हुआ कि दो सगे भाई-बहन और एक मासूम बच्ची की जान चली गई. इस स्थिति के पीछे एक कारण यह भी माना जा रहा है कि यह क्षेत्र लंबे समय तक अति-नक्सल प्रभावित रहा, जिसके चलते यहां स्वास्थ्य सुविधाओं और जागरूकता का अभाव बना रहा. हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव पहुंचकर इलाज और जागरूकता अभियान चला रहा है.