अंधविश्वास ने ली 3 मासूमों की जान, हड़कंप के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग, गांव-गांव डेरा डाले हैं टीमें

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Balaghat Health News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी अंचल, जो कभी अति-नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, से अंधविश्वास का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल व्यवस्था, बल्कि बैगा समाज के सामने भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. बिरसा विकासखंड के बोंदारी, कोहनीमोड़ और कुंडेकसा गांव संक्रमणजनित बीमारियों की चपेट में हैं. लगभग हर घर में बच्चे बुखार से तप रहे हैं, लेकिन अस्पताल जाने की बजाय आज भी लोग झाड़-फूंक पर भरोसा कर रहे हैं. इसका दर्दनाक परिणाम यह हुआ कि दो सगे भाई-बहन और एक मासूम बच्ची की जान चली गई. इस स्थिति के पीछे एक कारण यह भी माना जा रहा है कि यह क्षेत्र लंबे समय तक अति-नक्सल प्रभावित रहा, जिसके चलते यहां स्वास्थ्य सुविधाओं और जागरूकता का अभाव बना रहा. हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव पहुंचकर इलाज और जागरूकता अभियान चला रहा है.
घने जंगल, कीचड़ से भरे रास्ते, गंदे पानी के बीच सिसकती जिंदगी और हर घर में बुखार से तपते मासूम. यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि बालाघाट के बैगा अंचल की हकीकत है. मानसून के साथ फैले संक्रमण ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है. कहीं तेज बुखार, कहीं खांसी-जुकाम, तो कहीं शरीर पर उभरते दाने लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी बीमारी नहीं, बल्कि इलाज से दूरी है. ग्रामीण आज भी अंधविश्वास की गहरी खाई में डूबे हुए झाड़-फूंक और पारंपरिक उपचार पर भरोसा कर रहे हैं.
जांच में कई मरीजों में मलेरिया
ग्रामीणों का विश्वास आज भी अस्पताल से ज्यादा झाड़-फूंक और पारंपरिक उपचार पर है. यही अंधविश्वास तीन मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ गया. समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण कोहनीमोड़ में दो सगे भाई-बहन और कुंडेकसा में एक मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया. अब गांवों में मातम पसरा है, गलियों में सन्नाटा है और हर परिवार भय और दहशत के साए में जी रहा है. मासूमों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मेडिकल टीमें गांव-गांव पहुंच रही हैं. घर-घर सर्वे किया जा रहा है, मरीजों की जांच की जा रही है, दवाइयां वितरित की जा रही हैं और गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल भेजा जा रहा है. प्रारंभिक जांच में कई मरीजों में मलेरिया और अन्य संक्रमणजनित बीमारियों के लक्षण भी सामने आए हैं.
स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती
वहीं स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीमारी नहीं, बल्कि लोगों का टूटा हुआ भरोसा है. डॉक्टरों की सलाह के बावजूद कई परिवार अब भी अस्पताल जाने से डर रहे हैं. उनका मानना है कि झाड़-फूंक छोड़कर अस्पताल में इलाज कराने से बीमारी और बढ़ जाएगी. यही सोच संक्रमण को और अधिक खतरनाक बना रही है. प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं. प्रभावित गांवों में मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई हैं. एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और लोगों को साफ पानी पीने, स्वच्छता बनाए रखने और बुखार होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी जा रही है.
सफाई अभियान शुरू कर दिया
उधर, पंचायत ने भी सफाई अभियान शुरू कर दिया है. नालियों की सफाई, जलभराव खत्म करने और मच्छरों की रोकथाम के प्रयास लगातार जारी हैं. लेकिन बैगा अंचल की सबसे बड़ी लड़ाई अब भी अंधविश्वास के खिलाफ है, क्योंकि संक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक वह सोच है जो इलाज से पहले झाड़-फूंक को चुनती है. तीन मासूमों की मौत सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं, बल्कि उन अधूरे सपनों का अंत है जिन्हें समय पर इलाज मिल जाता तो शायद बचाया जा सकता था. अब सवाल केवल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतने का भी है. क्योंकि जब तक अंधविश्वास पर जागरूकता की जीत नहीं होगी, तब तक इन जंगलों में बीमारी से ज्यादा मातम और खामोशी गूंजती रहेगी.
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