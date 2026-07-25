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अंधविश्वास ने ली 3 मासूमों की जान, हड़कंप के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग, गांव-गांव डेरा डाले हैं टीमें

Balaghat News: बालाघाट के आदिवासी इलाकों में अंधविश्वास का ऐसा मामला सामने आया है, जिसके चलते बैगा जनजाति समाज के तीन बच्चों की मौत हो गई है. इसके बाद से गांव में हड़कंप मचा हुआ है. जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग गांव में डेरा डालकर बैठा हुआ है.

Written ByASHISH SHRIVASEdited ByManish kushawah
Published: Jul 25, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:51 PM IST
अंधविश्वास ने ली 3 मासूमों की जान, हड़कंप के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग, गांव-गांव डेरा डाले हैं टीमें

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ASHISH SHRIVAS

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आशीष श्रीवास ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिल से रिपोर्टर हैं. 

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