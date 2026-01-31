सिस्टम की शर्मनाक लापरवाही, बालाघाट में 8वीं की छात्रा बनी मां, हॉस्टल वार्डन को भनक तक नहीं लगी

Minor Girl Gave Birth-मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने सरकारी छात्रावासों की सुरक्षा और वहां के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र स्थित एक सरकारी रहवासी छात्रावास में रहने वाली आठवीं की एक छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया है. साढे तेरह साल की इस नाबालिग छात्रा के मां बनने की खबर से पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि हॉस्टल वार्डन और वहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों पर उठ रहा है कि आखिर महीनों तक उन्हें छात्रा के गर्भवती होने की भनक कैसे नहीं लगी.

छात्रा ने बच्चे को दिया जन्म

यह घटना ग्राम परसामऊ के छात्रावास हॉस्टल की है, जो जिला शिक्षा केंद्र के अधीन संचालित होता है. यहां रहने वाली साढे़ तेरह वर्षीय नाबालिग छात्रा ने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया. इस घटना के सामने आते ही हॉस्टल वार्डन और संबंधित एएनएम में आ गए हैं. घटना के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली भी घेरे में है.

गांव के युवक से थे संबंध

जिला परियोजना समन्वयक जीपी बर्मन ने इस पूरे मामले में लापरवाही की बात स्वीकार की है. जांच में पता चला है कि छात्रा काफी समय से बीमार चल रही थी और अक्सर अपने घर पर ही रहती थी. पुलिस को दिए गए बयानों के अनुसार, छात्रा के अपने ही गांव के एक नाबालिग युवक के साथ शरीरिक संबंध थे. महिला थाना प्रभारी किरण वरकड़े ने भी मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.

नवजात और पीड़िता सुरक्षित

फिलहाल नाबालिग छात्रा और उसकी नवजात बच्ची दोनों स्वस्थ हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय के ट्राम सेंटर में भर्ती कराया गया है. बता दें कि हॉस्टल वार्डन और एएनएम की जिम्मेदारी न केवल बच्चों की पढ़ाई और उनकी सेहत और सुरक्षा की भी होती है. लेकिन इस मामले में महीनों तक छात्रा के शरीर में हो रहे बदलावों को न पहचान पाना बड़ी लापरवाही को उजागर करता है.

