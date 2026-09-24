बालाघाट में बैगा बच्चों की मौत मामलाः सरकारी आंकड़ा 32, विधायक का दावा 43, आखिर कहां है 11 मौतों का अंतर?

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बालाघाट में बैगा बच्चों की मौत का मामला इन दिनों जिले के गांवों से लेकर जिला मुख्यालय तक चर्चा में है. बैगा और आदिवासी बहुल दूरस्थ इलाकों में बच्चों की मौतों को लेकर सरकारी आंकड़े और विधायक का दावा अलग-अलग सामने आया है. स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी से 32 बच्चों की मौत की बात कह रहा है, जबकि बैहर विधायक संजय उइके ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजे पत्र में पिछले करीब पांच महीनों में 43 बच्चों की मौत का दावा किया है. यानी दोनों आंकड़ों में 11 बच्चों का अंतर है. विधायक ने पूरे मामले की सही तस्वीर सामने लाने के लिए गांववार श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है.
बैहर विधायक संजय उइके का कहना है कि पिछले करीब पांच महीनों में 43 बैगा बच्चों की मौत हुई है. विधायक ने बताया कि 28 मृत बच्चों के परिवारों को सहायता राशि मिल चुकी है, जबकि 15 परिवार अभी भी सहायता से वंचित हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में सभी मृत बच्चों की ग्रामवार और परिवारवार सूची सार्वजनिक करने की मांग की है. विधायक चाहते हैं कि श्वेतपत्र में हर बच्चे की मौत का आधिकारिक कारण, बीमारी से पहले स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार की स्थिति और कुपोषण से जुड़ी जानकारी दी जाए.
विधायक ने इस मामले में सिर्फ मौतों के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग नहीं की है, बल्कि गांवों की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी भी सामने रखने को कहा है. उन्होंने आगे कहा कि श्वेतपत्र में टीकाकरण, आंगनवाड़ी, पोषण व्यवस्था और प्रभावित गांवों में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा ब्यौरा होना चाहिए. वहीं गांवों में पानी, सड़क और इलाज की सुविधा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को लेकर पहले से चर्चा होती रही है.
बालाघाट स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीएमएचओ डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया ने बताया कि बीमारी से हुई बच्चों की मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 32 है. उनका कहना है कि विधायक द्वारा बताए गए 43 के आंकड़े में बीमारी के अलावा अन्य कारणों से हुई बच्चों की मौतें भी शामिल हैं. यानी विभाग के अनुसार 32 मौतें बीमारी से जुड़ी हैं, जबकि विधायक का आंकड़ा मौत के अन्य कारणों को भी शामिल करता है. यही वजह है कि फिलहाल 32 और 43 के आंकड़ों के बीच अंतर बना हुआ है.