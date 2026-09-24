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बालाघाट में बैगा बच्चों की मौत मामलाः सरकारी आंकड़ा 32, विधायक का दावा 43, आखिर कहां है 11 मौतों का अंतर?

बालाघाट में बैगा बच्चों की मौतों के आंकड़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग और बैहर विधायक संजय उइके के दावे में अंतर सामने आया है. विभाग 32 मौतें बता रहा है, जबकि विधायक ने पांच महीनों में 43 बच्चों की मौत का दावा किया है.

Written ByASHISH SHRIVAS
Published: Sep 24, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 05:30 PM IST
बालाघाट में बैगा बच्चों की मौत मामलाः सरकारी आंकड़ा 32, विधायक का दावा 43, आखिर कहां है 11 मौतों का अंतर?
Image Credit: ZEE MEDIA

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ASHISH SHRIVAS

ASHISH SHRIVAS

आशीष श्रीवास ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिल से रिपोर्टर हैं. 

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