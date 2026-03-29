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आधी रात को ससुर और बहू के साथ खौफनाक हादसा, पल भर में राख हो गई कार, 8 साल की बच्ची सुरक्षित

Balaghat Car Fire News: बैहर-मलाजखंड रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया. जिसमें एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर आग का गोला बन गई, जिसमें ससुर, बहू और 3 साल के बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई. हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं 8 साल की बच्ची सुरक्षित बच गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 29, 2026, 03:59 PM IST
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Balaghat Car Fire News
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Balaghat Accident News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आधी रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. मिली जानकारी के मुताबिक, बैहर-मलाजखंड रोड पर कोयलरी चौराहे के पास चलती आल्टो कार अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर आग का गोला बन गई. इस भयावह हादसे में ससुर, बहू और 3 साल के मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, 8 साल की एक बच्ची चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गई.

दरअसल, यह घटना बीती रात करीब साढ़े 11 बजे की बताई जा रही है. इस हादसे में कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और टकराते ही उसमें भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. राहगीरों ने साहस दिखाते हुए कार के कांच तोड़कर बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी.

तीन की मौके पर ही मौत
मौके पर लोगों ने बताया कि किसी तरह 8 वर्षीय पूर्वी राहांगडाले को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद चालक सीतम केलकर (30 वर्ष) और उनकी मां नानाबाई केलकर (60 वर्ष) को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया. हालांकि, आग की तीव्रता के चलते कार में फंसे नगारची केलकर (65 वर्ष), उनकी बहू सविता केलकर (28 वर्ष) और 3 वर्षीय अभि को नहीं बचाया जा सका और तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

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आखिर कैसे हुआ हादसा?
बताया जा रहा है कि परिवार पोण्डी (परसवाड़ा) से पौनी मलाजखंड लौट रहा था. चालक की झपकी आने के कारण हादसा होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कार मोड़ के बाद सीधे नीचे उतर गई थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची. घायलों को अस्पताल भेजा गया, जबकि आग बुझने तक तीनों की मौत हो चुकी थी. फिलहाल बैहर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रिपोर्टः आशीष श्रीवास, बालाघाट

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