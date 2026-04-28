बालाघाट में कलेक्टर ने लगाई रात की चौपाल, सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, लोगों ने खुलकर रखीं अपनी मांगें

Balaghat News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मोहबट्टा गांव में कलेक्टर मृणाल मीणा ने ग्रामीणों के साथ सीधे संवाद करने के लिए देर रात एक चौपाल का आयोजन किया. इस पहल का उद्देश्य गांव के स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था. बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस सभा में भाग लिया और कलेक्टर के सामने अपनी समस्याओं, शिकायतों और मांगों को खुलकर रखा.

जनगणना और बीमा योजनाओं पर मंथन

समस्याओं को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में काम करने के अलावा यह चौपाल जागरूकता फैलाने का एक माध्यम भी बन गई. ग्रामीणों को वित्तीय सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए कलेक्टर मीणा ने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं विशेष रूप से अटल पेंशन योजना (APY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के लाभों और पात्रता मानदंडों के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीणों को अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इन योजनाओं में जरूर नामांकन करवाना चाहिए.

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आधी रात तक चली समस्याओं की सुनवाई

शिक्षा के क्षेत्र में कलेक्टर ने अभिभावकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही गांव की प्रगति की असली नींव है. उन्होंने जनगणना के महत्व पर भी जोर दिया और ग्रामीणों से इस प्रक्रिया में अपना सहयोग देने की अपील की. ​​रात में आयोजित इस सामुदायिक सभा ने न केवल जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम किया, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों में एक नए आत्मविश्वास का संचार भी किया.

बालाघाट से दूसरी खबर

बालाघाट के बूढ़ी शराब की दुकान पर भारी हंगामा और विवाद खड़ा हो गया. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शराब ठेकेदार और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई हो गई. मौके पर स्थिति को शांत कराने की कोशिश कर रहे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे भी इस झड़प में शामिल हो गए. पिछले 16 दिनों से महिलाएं बूढ़ी शराब की दुकान के सामने लगातार धरना-प्रदर्शन कर रही हैं. महिलाओं ने प्रशासन से शराब की दुकान को तत्काल हटाने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है.

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