नक्सलियों के लिए काल...हॉक फोर्स क्या है, कैसे होती हैं इसमें जवानों की नियुक्ति? आम पुलिस से सैलरी भी ज्यादा

Hawk Force In Balaghat: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग हॉक फोर्स के 61 जवानों को ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने जा रही है. यह सभी जवान एमपी के बालाघाट जिले में तैनात थे, जिन्होंने बालाघाट जिले को नक्सलमुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है. ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया कैलाश मकवाना ने 61 जवानों को ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का फैसला किया है. ऐसे में लोगों के जहन में यह सवाल भी आता है कि यह हॉक फोर्स होती क्या है, जिसे बालाघाट जिले में तैनात किया गया था, इस फोर्स की खासियत क्या होती है और यह कैसे काम करती है. जिसकी जानकारी दिलचस्प है.

बालाघाट नक्सल प्रभावित

दरअसल, हॉक फोर्स नक्सल प्रभावित जिलों में काम करती है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सटा मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला करीब 35 सालों से नक्सलवाद से प्रभावित रहा है. 1990 के बाद यहां तेजी से नक्सलवाद बढ़ा जिसके चलते कई आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो कई पुलिसकर्मी और सुरक्षाबलों के जवान भी शहीद हुए. ऐसे में बालाघाट जिले को नक्सलवाद से निपटने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 1998 में एक स्पेशल यूनिट बनाने का फैसला किया, इस यूनिट का नाम हॉक फोर्स रखा गया, जिसका काम नक्सलवादी गतिविधियों को कम करना था, इस यूनिट को बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले में तैनात किया गया था. जबकि इसका मुख्यालय राजधानी भोपाल में बनाया गया, बाद में 2020 में इसका मुख्यालय बालाघाट जिले के कनकी में बना दिया गया.

जवानों को खास सुविधाएं

हॉक फोर्स तैनात जवानों को कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं, क्योंकि इन जवानों को जोखिम भरे ऑपरेशनों में शामिल होना पड़ता है, जिसमें जान जाने तक का खतरा बना रहता है. ऐसे में जवानों को 70 फीसदी ज्यादा वेतन दिए जाने का प्रावधान है, जबकि उन्हें नक्सलाइट ऑपरेशन रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है. यह अलाउंस तत्कालीन सरकार की तरफ लिए गए फैसले के बाद जवानों को मिलना शुरू हुआ था. जबकि इस बार भी एमपी पुलिस विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए हॉक फोर्स में तैनात जवानों को ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का फैसला भी लिया है.

नक्सलवाद के खात्में में अहम

नक्सलवाद के खात्में में हॉक फोर्स अहम भूमिका निभा रही है. क्योंकि इस फोर्स में तैनात जवानों को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें जंगल के अंदर रहकर लड़ने की कला, गुरिल्ला पद्धति की जानकारी, मुखबिर तंत्र में माहिर होना, पता लगाओं, निशाना बनाओ और बेअसर करो की नीति पर यह फोर्स काम करती है. नक्सलियों के ठिकानों को खोजकर उन्हें खत्म करना, लगातार जंगली इलाकों में सर्चिंग करना और नक्सलियों को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाने की ट्रैनिंग भी हॉक फोर्स की तरफ से दी जाती है.

बालाघाट जिले में अहम

मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में नक्सलवाद के खिलाफ हॉक फोर्स ने गठन के बाद से ही तेजी से काम किया है, जबकि 2023 के बाद से ऑपरेशनों में और तेजी आई है. क्योंकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्में की डेटलाइन तय की है, जिसके बाद से फोर्स ने तेजी से काम किया है. दरअसल, जैसे ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज होता था तो नक्सली भागकर बालाघाट के जंगलों में पहुंचते थे. लेकिन इसी प्रक्रिया को तोड़ने में हॉक फोर्स ने अहम काम किया है, हॉक फोर्स के जवानों ने लगातार ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों के मूवमेंट को यहां आने से कंट्रोल किया इस दौरान कई नक्सलियों को ढेर किया गया, जबकि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरकार के सामने सरेंडर भी कर दिया. जिसके चलते बालाघाट जिला नक्सलवाद मुक्त हुआ है.

