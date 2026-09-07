किरनापुर थाने में आखिर ऐसा क्या हुआ? गर्भवती महिला से मारपीट के आरोप में 4 पुलिसकर्मी निलंबित

किरनापुर पुलिस पर हुई इस कार्रवाई में तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक दामेन्द्र तुरकर, प्रधान आरक्षक आशीष बघेले, आरक्षक कपिल बघेल और महिला आरक्षक मेघा टेकाम को निलंबित किया गया है. चारों पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन अटैच किया गया है. पूरा मामला 21 अगस्त को किरनापुर पोस्ट ऑफिस से महिला द्वारा 1 लाख 10 हजार रुपये निकालने के बाद 50 हजार रुपये गायब होने से जुड़ा है. रकम गायब होने की शिकायत पर चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया था. जांच के दौरान कैलाश चौधरी को आरोपी बनाया गया.



मारपीट का आरोप

कैलाश चौधरी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि पुलिस उसे घर से उठाकर थाने लाई और नियम विरुद्ध तरीके से पूछताछ करते हुए चोरी कबूल करवाने का दबाव बनाया. शिकायत में मारपीट किए जाने का भी आरोप है. इसी शिकायत में सबसे गंभीर आरोप कैलाश की दो माह की गर्भवती पत्नी और उसके पति से जुड़ा है. आरोप है कि दोनों के साथ थाने में बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई और कपड़े उतरवाए गए. पीड़ित महिला को ग्रामीण और रिश्तेदार कलेक्टर कार्यालय लेकर पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखी.