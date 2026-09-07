Add Zee Business As A Preferred Source
App

किरनापुर थाने में आखिर ऐसा क्या हुआ? गर्भवती महिला से मारपीट के आरोप में 4 पुलिसकर्मी निलंबित

Balaghat News: बालाघाट के किरनापुर थाने में चोरी के आरोपी से नियम विरुद्ध पूछताछ और मारपीट के आरोपों के बाद एसपी ने तत्कालीन थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया. गर्भवती महिला और उसके पति से मारपीट व कपड़े उतरवाने के आरोपों की जांच एसआईटी करेगी.

Written ByASHISH SHRIVASEdited ByManish kushawah
Published: Sep 07, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:50 PM IST
किरनापुर थाने में आखिर ऐसा क्या हुआ? गर्भवती महिला से मारपीट के आरोप में 4 पुलिसकर्मी निलंबित
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

ASHISH SHRIVAS

ASHISH SHRIVAS

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कल्पना मिश्रा केस में नया मोड़! 8 सितंबर को 3 घंटे बंद रहेंगे रीवा के ऑटो,दी चेतावनी
2
3
4
5