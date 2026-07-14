तांत्रिक ने बताया घर में गड़ा है खजाना, लालच में महिला पर जानलेवा हमला, 9 आरोपी गिरफ्तार

लालच में महिला पर जानलेवा हमला

यह घटना 11 जुलाई की आधी रात को बालाघाट के कलकत्ता गांव में हुई. 48 साल की लीलाबाई माहेश्वरी घर पर अकेली थीं, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग उनके घर में घुस आए. उनका मकसद जमीन में दबा हुआ बताया जा रहा पैसों का खजाना निकालना था. आहट सुनकर महिला की नींद खुल गई, लेकिन पैसे के लालच में घुसपैठियों ने एक बेरहम हरकत कर दी. जागते ही उन्होंने महिला का मुंह बंद कर दिया और धारदार हथियारों से उन पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें उनके सिर, चेहरे और हाथों पर कई बार वार किए गए. घर चीख-पुकार और खून-खराबे का मंजर बन गया. घायल महिला दर्द से तड़पती रही और हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. हालांकि, भागने की जल्दबाजी में वे एक मोबाइल फोन वहीं छोड़ गए, यह एक अहम सबूत साबित हुआ और पुलिस की जांच में एक जरूरी सुराग बना.