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तांत्रिक ने बताया घर में गड़ा है खजाना, लालच में महिला पर जानलेवा हमला, 9 आरोपी गिरफ्तार

बालाघाट जिले के किरनापुर क्षेत्र में तांत्रिक की बताई कथित जानकारी के आधार पर घर में गड़ा खजाना खोजने पहुंचे आरोपियों ने 48 वर्षीय महिला पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया. महिला गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है.

Written ByZee News DeskEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 14, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:24 PM IST
तांत्रिक ने बताया घर में गड़ा है खजाना, लालच में महिला पर जानलेवा हमला, 9 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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