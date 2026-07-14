तांत्रिक ने बताया घर में गड़ा है खजाना, लालच में महिला पर जानलेवा हमला, 9 आरोपी गिरफ्तार

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मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र से अंधविश्वास, लालच और अपराध से जुड़ा एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. यहां 11 जुलाई की रात, नकाबपोश बदमाश करोड़ों रुपये चुराने के इरादे से कलकत्ता गांव में एक 48 वर्षीय महिला के घर में घुस गए. दरअसल, एक तांत्रिक ने उन्हें बहकाया था कि महिला ने 'डबल मनी स्कीम' से कमाए गए बहुत सारे पैसे अपने घर में जमीन के नीचे छिपाकर रखे हैं. इसी लालच में अंधेरे का फायदा उठाकर मौत बनकर आए आरोपियों ने धारदार हथियारों से महिला पर बेरहमी से हमला किया. पुलिस ने अब इस सनसनीखेज मामले को सुलझा लिया है और नौ आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है.
लालच में महिला पर जानलेवा हमला
यह घटना 11 जुलाई की आधी रात को बालाघाट के कलकत्ता गांव में हुई. 48 साल की लीलाबाई माहेश्वरी घर पर अकेली थीं, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग उनके घर में घुस आए. उनका मकसद जमीन में दबा हुआ बताया जा रहा पैसों का खजाना निकालना था. आहट सुनकर महिला की नींद खुल गई, लेकिन पैसे के लालच में घुसपैठियों ने एक बेरहम हरकत कर दी. जागते ही उन्होंने महिला का मुंह बंद कर दिया और धारदार हथियारों से उन पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें उनके सिर, चेहरे और हाथों पर कई बार वार किए गए. घर चीख-पुकार और खून-खराबे का मंजर बन गया. घायल महिला दर्द से तड़पती रही और हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. हालांकि, भागने की जल्दबाजी में वे एक मोबाइल फोन वहीं छोड़ गए, यह एक अहम सबूत साबित हुआ और पुलिस की जांच में एक जरूरी सुराग बना.
घटना की जानकारी मिलते ही किरनापुर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई. FSL विशेषज्ञों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और वहां से मिले एक मोबाइल फोन ने जांच की दिशा ही बदल दी. साइबर सेल की तकनीकी जांच से पुलिस सीधे रजेगांव के वंश कूथे तक पहुंच गई. इसके बाद कई गिरफ्तारियां हुईं और धीरे-धीरे पूरी साजिश का खुलासा हो गया.
पुलिस ने नौ लोगों को किया गिरफ्तार
पूछताछ के दौरान सामने आई सच्चाई ने सभी को हैरान कर दिया. तांत्रिक रामसिंह ने आरोपियों को बताया था कि लीलाबाई माहेश्वरी ने "डबल मनी" स्कीम से बहुत सारा पैसा कमाया है और उसने घर में जमीन के नीचे करोड़ों रुपये छिपाकर रखे हैं. इस गलत जानकारी ने 11 लोगों को अपराध की राह पर धकेल दिया. पुलिस ने इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना में इस्तेमाल किए गए दो चाकू और एक मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं.
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