नक्सली साहित्य से लेकर ‘प्रभात’ मैग्जीन तक लिखने वाला धनुष, अब हथियार छोड़ सरेंडर की राह पर

Balaghat Naxal News: बाला घाट में सक्रिय 25 वर्षीय नक्सल कपल धनुष और तुले ने बढ़ते ऑपरेशन दबाव के बीच खैरागढ़ में सरेंडर कर दिया. टेक्निकल जिम्मेदारियों वाला धनुष और वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करने वाली तुले पर कुल 20 लाख का इनाम था.
Balaghat Naxalite Surrender News: करीब 35 साल तक लाल आतंक का दर्द झेल चुके बालाघाट जिले के लिए अब राहत की किरण नजर आने लगी है. एमएमसी जोन में लगातार चल रहे संयुक्त एक्शन के दबाव ने नक्सली संगठन को अंदर तक हिला दिया है. इसी दबाव का असर है कि अब नक्सली एक-एक कर आत्मसमर्पण की राह पकड़ने लगे हैं. इसी कड़ी में बालाघाट में सक्रिय नक्सली जोड़ा धनुष उर्फ मुन्ना और उसकी पत्नी रोनी उर्फ तुले ने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में सरेंडर कर सभी को चौंका दिया. दोनों लंबे समय से संगठन का हिस्सा रहे थे.
खैरागढ़ के बकरकट्टा थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण करने वाले इस नक्सली दंपत्ति की उम्र महज 25 साल है, लेकिन इतने कम वक्त में दोनों ने संगठन में गहरी पकड़ बना ली थी. धनुष और तुले माड़ डिवीजन व एमएमसी जोन में सक्रिय रहते थे. खास बात यह कि धनुष फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था और कंप्यूटर चलाने में भी निपुण था. उसकी तेज टाइपिंग और तकनीकी समझ ने उसे संगठन का टेक्निकल हैंडलर बना दिया था. इसी वजह से उसे कई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपी जाते थे.
बड़े नेताओं के सीधे संपर्क
एंटी नक्सल ऑपरेशन के एडिशनल एसपी आदर्शकांत शुक्ला के मुताबिक, धनुष संगठन का तकनीकी दिमाग माना जाता था. वह नक्सली साहित्य तैयार करता था, प्रेस नोट लिखता था और ‘प्रभात’ नाम की मैग्जीन के लिए कंटेंट बनाने की जिम्मेदारी भी संभालता था. संगठन के प्रचार तंत्र को मजबूत करना उसकी मुख्य भूमिका बन गई थी. इसी कारण वह कई बड़े नेताओं के सीधे संपर्क में रहता था. वहीं उसकी पत्नी तुले भी संगठन की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी.
बालाघाट में शांति की राह
रोनी उर्फ तुले लंबे समय से सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामदेर के साथ काम कर रही थी और कई नक्सली वारदातों में उसका नाम सामने आता रहा है. दोनों पर सरकार ने भारी इनाम घोषित कर रखा था. धनुष पर 14 लाख और तुले पर 6 लाख. लगातार चल रहे ऑपरेशन और सुरक्षा बलों की बढ़ती दबिश के बीच अब यह दोनों मुख्यधारा में लौट आए हैं. प्रशासन इसे बड़ी सफलता मान रहा है, जबकि स्थानीय लोगों की उम्मीद है कि इस कदम से बालाघाट में शांति की राह और मजबूत होगी.
(रिपोर्टः आशीष श्रीवास, बालाघाट)
