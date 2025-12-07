बालाघाट में नक्सलियों की बड़ी टूट! 10 कमांडर हथियारों संग आत्मसमर्पण; किसके कहने पर झुकी 'लाल बंदूक'?

Balaghat News: बालाघाट जिले में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. यहां 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण किया. सरेंडर करने वालों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक ये सभी अलग-अलग जिम्मेदार पदों पर सक्रिय थे और लंबे समय से इलाके में हिंसा, धमकी और लूट जैसी वारदातों में शामिल रहे थे. तीन राज्यों में मोस्ट वॉन्टेड नक्सली कबीर पर 77 लाख का इनाम था, जो अब सरकार के सामने हथियार डाल चुका है.

सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने पुलिस को भारी मात्रा में हथियार भी सौंपे. इनमें दो AK–47, दो इंसास राइफल, एक SLR, दो सिंगल शॉट राइफल, सात BGL सेल और चार वॉकी–टॉकी शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार पहली बार एक साथ जमा करवाए गए हैं. यह दिखाता है कि जंगल में सक्रिय नक्सलियों का नेटवर्क अब कमजोर पड़ रहा है. आत्मसमर्पित नक्सलियों को मौके पर संविधान की किताब भी भेंट की गई.

अन्य नक्सलियों को चेतावनी

बीते दो सालों में सरकार की सख्त कार्रवाई, विकास कार्यों की पहुंच और पुनर्वास योजनाओं ने नक्सलियों पर दबाव बढ़ाया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने बाकी बचे नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे जल्द आत्मसमर्पण करें या फिर कड़े अंजाम के लिए तैयार रहें. मुख्यमंत्री ने इसे “लाल सलाम का आखिरी सलाम” बताते हुए बड़ी जीत कहा.

फायदे देने की प्रक्रिया शुरू

सरेंडर नक्सली कबीर ने कहा कि वह और उसके साथी गलत रास्ते पर चले गए थे. कई साथी मारे गए, कई घायल हुए, इसलिए अब अच्छी जिंदगी जीने का फैसला किया है. उसने बाकी नक्सलियों से भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की. पुलिस और प्रशासन ने सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को सुरक्षा, इलाज, रहने की सुविधा और पुनर्वास योजना के फायदे देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

10 नक्सलियों ने किया सरेंडर

1. सुंदेश उर्फ कबीर उर्फ सोमला सोड़ी पिता उंगा सोड़ी

2. टेको उर्फ ओड़ी उर्फ समयल पिता समरु ओड़ी

3. लालसिंग मरकाम उर्फ मंगरा उर्फ भोमा

4. शिलरी मरपी पिता योगा मरपी

5. सती उर्फ सावित्री अलामी पिता लख्मू माता चिन्को

6. नविन मुंगेर उर्फ हिद्मा पिता नागा माता बीगे

7. जयश्री उर्फ ललिता ओझम पिता समखु माता देवे

8. विक्रम उर्फ हिद्मा वड्डी पिता लक्ष्मा माता पीपे

9. जरीन उर्फ भूमिया मुक्का पिता अंरदन माता कोंसेरी

10. समर उर्फ मंगल उर्फ अबु अवतार पिता समु माता सुमरी

(रिपोर्टः आशीष श्रीवास, बालाघाट)

