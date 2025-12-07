Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3032641
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बालाघाट में नक्सलियों की बड़ी टूट! 10 कमांडर हथियारों संग आत्मसमर्पण; किसके कहने पर झुकी 'लाल बंदूक'?

Balaghat Naxal Surrender Update: बालाघाट में 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर किया. भारी मात्रा में हथियार जमा करवाए गए. मोस्ट वॉन्टेड कबीर समेत सभी पर 2 करोड़ से अधिक का इनाम था. सरकार ने पुनर्वास प्रक्रिया शुरू की और बाकी नक्सलियों को चेतावनी दी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 07, 2025, 06:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बालाघाट में नक्सलियों की बड़ी टूट!
बालाघाट में नक्सलियों की बड़ी टूट!

Balaghat News: बालाघाट जिले में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. यहां 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण किया. सरेंडर करने वालों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक ये सभी अलग-अलग जिम्मेदार पदों पर सक्रिय थे और लंबे समय से इलाके में हिंसा, धमकी और लूट जैसी वारदातों में शामिल रहे थे. तीन राज्यों में मोस्ट वॉन्टेड नक्सली कबीर पर 77 लाख का इनाम था, जो अब सरकार के सामने हथियार डाल चुका है.

सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने पुलिस को भारी मात्रा में हथियार भी सौंपे. इनमें दो AK–47, दो इंसास राइफल, एक SLR, दो सिंगल शॉट राइफल, सात BGL सेल और चार वॉकी–टॉकी शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार पहली बार एक साथ जमा करवाए गए हैं. यह दिखाता है कि जंगल में सक्रिय नक्सलियों का नेटवर्क अब कमजोर पड़ रहा है. आत्मसमर्पित नक्सलियों को मौके पर संविधान की किताब भी भेंट की गई.

अन्य नक्सलियों को चेतावनी
बीते दो सालों में सरकार की सख्त कार्रवाई, विकास कार्यों की पहुंच और पुनर्वास योजनाओं ने नक्सलियों पर दबाव बढ़ाया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने बाकी बचे नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे जल्द आत्मसमर्पण करें या फिर कड़े अंजाम के लिए तैयार रहें. मुख्यमंत्री ने इसे “लाल सलाम का आखिरी सलाम” बताते हुए बड़ी जीत कहा.

Add Zee News as a Preferred Source

फायदे देने की प्रक्रिया शुरू
सरेंडर नक्सली कबीर ने कहा कि वह और उसके साथी गलत रास्ते पर चले गए थे. कई साथी मारे गए, कई घायल हुए, इसलिए अब अच्छी जिंदगी जीने का फैसला किया है. उसने बाकी नक्सलियों से भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की. पुलिस और प्रशासन ने सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को सुरक्षा, इलाज, रहने की सुविधा और पुनर्वास योजना के फायदे देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

10 नक्सलियों ने किया सरेंडर
1. सुंदेश उर्फ कबीर उर्फ सोमला सोड़ी पिता उंगा सोड़ी
2. टेको उर्फ ओड़ी उर्फ समयल पिता समरु ओड़ी
3. लालसिंग मरकाम उर्फ मंगरा उर्फ भोमा
4. शिलरी मरपी पिता योगा मरपी
5. सती उर्फ सावित्री अलामी पिता लख्मू माता चिन्को
6. नविन मुंगेर उर्फ हिद्मा पिता नागा माता बीगे
7. जयश्री उर्फ ललिता ओझम पिता समखु माता देवे
8. विक्रम उर्फ हिद्मा वड्डी पिता लक्ष्मा माता पीपे
9. जरीन उर्फ भूमिया मुक्का पिता अंरदन माता कोंसेरी
10. समर उर्फ मंगल उर्फ अबु अवतार पिता समु माता सुमरी 

(रिपोर्टः आशीष श्रीवास, बालाघाट)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

balaghat news

Trending news

balaghat news
बालाघाट में नक्सलियों की बड़ी टूट! 10 कमांडर हथियारों संग आत्मसमर्पण
Latest satna News
12 रुपये बिल बकाया तो जमीन-जायदाद जब्त करने का मिला नोटिस, उपभोक्ता के उड़े होश!
gwalior news
प्यार की आड़ में खौफनाक खेल! नौकरी का झांसा देकर बनाए संबंध, वीडियो बनाकर दी धमकी
indore news
STF ने किया खुलासा! इंदौर में इन शिक्षकों पर मंडरा रहा संकट; कभी भी जा सकती है नौकरी
bijapur news
छत्तीसगढ़ का ये गांव अब दुनिया से कनेक्ट! जानिए कैसे हुआ ये चमत्कार
Neemuch News
गेहूं-सरसों की फसल के बीच ड्रोन ने दिखाई ऐसी तस्वीर, पुलिस के पैरों तले खिसक गई जमीन
Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी हुई कैंसिल, इंस्टाग्राम पर किया कंफर्म
road accident
शहडोल में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल
Baba Mahakal
बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचीं स्मृति ईरानी, खुद को बताया भाग्यशाली...
gwalior news
8वीं मंजिल से गिरकर डेढ़ साल के बच्चे की मौत, माता-पिता कर रहे थे मजदूरी