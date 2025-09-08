हाथ में झोला...कंधे पर साइकिल, उफनती नदी से पढ़ाई के लिए लड़ते हैं जंग, देखिए मासूमों का साहस

Balaghat Viral News: बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा. सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या यही है विकसित भारत की असली तस्वीर, जहां मासूम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक पहुंचने के लिए नदी से जंग लड़नी पड़ती है. बरसात के दिनों में यह समस्या और भी विकराल हो जाती है.

दरअसल, एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है. जहां पर नेहरा नदी के खराड़ीघाट पर स्कूली बच्चे नजर घूमते दिखते हैं. तीन स्कूली बच्चे अजय, राकेश और अनिल छठवीं कक्षा के छात्र हैं, जो रोज अपने गांव टिकरिया से दुरेंदा स्कूल जाते हैं. लेकिन बीच में उफनती नदी पड़ती है. स्कूल की ड्रेस और किताबें खराब न हों, इसके लिए ये बच्चे पहले यूनिफॉर्म उतारकर बैग में रखते हैं, फिर बैग को किनारे छोड़कर कंधे पर साइकिल उठाते हैं और लहरों से जूझते हुए नदी पार करते हैं.



ऐसे पार करते हैं नदी?

नदी पार करने के बाद वे दोबारा लौटकर बैग और किताबें उठाते हैं और फिर दूसरी बार नदी पार करते हैं. यानी, सिर्फ पढ़ाई तक पहुंचने के लिए इन मासूमों को रोज जान जोखिम में डालनी पड़ती है. आजादी के 77 साल बाद भी इनके गांव तक पुल नहीं बन सका. यही वजह है कि बरसात के मौसम में यह नदी बच्चों की पढ़ाई और उनके सपनों के बीच सबसे बड़ी बाधा बन जाती है.

(रिपोर्टः आशीष श्रीवास/ बालाघाट)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "बालाघाट" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!