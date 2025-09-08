हाथ में झोला...कंधे पर साइकिल, उफनती नदी से पढ़ाई के लिए लड़ते हैं जंग, देखिए मासूमों का साहस
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2913462
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

हाथ में झोला...कंधे पर साइकिल, उफनती नदी से पढ़ाई के लिए लड़ते हैं जंग, देखिए मासूमों का साहस

Balaghat News: बालाघाट के परसवाड़ा इलाके के बच्चे रोज अपनी स्कूल की पढ़ाई के लिए नेहरा नदी पार करते हैं, जिसमें बैग और किताबें लेकर दोबारा लौटना पड़ता है. आजादी के बाद भी पुल न होने के कारण बरसात के मौसम में यह नदी बच्चों की पढ़ाई और उनके सपनों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उफनती नदी से पढ़ाई के लिए लड़ते हैं जंग
उफनती नदी से पढ़ाई के लिए लड़ते हैं जंग

Balaghat Viral News: बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा. सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या यही है विकसित भारत की असली तस्वीर, जहां मासूम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक पहुंचने के लिए नदी से जंग लड़नी पड़ती है. बरसात के दिनों में यह समस्या और भी विकराल हो जाती है.

दरअसल, एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है. जहां पर नेहरा नदी के खराड़ीघाट पर स्कूली बच्चे नजर घूमते दिखते हैं. तीन स्कूली बच्चे अजय, राकेश और अनिल छठवीं कक्षा के छात्र हैं, जो रोज अपने गांव टिकरिया से दुरेंदा स्कूल जाते हैं. लेकिन बीच में उफनती नदी पड़ती है. स्कूल की ड्रेस और किताबें खराब न हों, इसके लिए ये बच्चे पहले यूनिफॉर्म उतारकर बैग में रखते हैं, फिर बैग को किनारे छोड़कर कंधे पर साइकिल उठाते हैं और लहरों से जूझते हुए नदी पार करते हैं.
fallback
ऐसे पार करते हैं नदी?
नदी पार करने के बाद वे दोबारा लौटकर बैग और किताबें उठाते हैं और फिर दूसरी बार नदी पार करते हैं. यानी, सिर्फ पढ़ाई तक पहुंचने के लिए इन मासूमों को रोज जान जोखिम में डालनी पड़ती है. आजादी के 77 साल बाद भी इनके गांव तक पुल नहीं बन सका. यही वजह है कि बरसात के मौसम में यह नदी बच्चों की पढ़ाई और उनके सपनों के बीच सबसे बड़ी बाधा बन जाती है.

(रिपोर्टः आशीष श्रीवास/ बालाघाट)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "बालाघाट" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

balaghat news

Trending news

Bhupendra Singh
संपत्ति 84.51 करोड़, कर्ज 23 करोड़, कोई क्रिमिनल केस नहीं... BJP विधायक का साम्राज्य
mp news
LIVE: उज्जैन हादसे में बड़ा अपडेट, मछली पकड़ने के दौरान मछुआरे को मिला कार का बंपर
Burhanpur news
हनुमान चालीसा के सुरों के बीच बरसे पत्थर, जानिए बुरहानपुर में क्यों भिड़े दो समुदाय?
pithampur news
एमपी के सबसे बड़े औद्योगिक इलाके में गैस रिसाव से 3 की मौत, हादसे से मचा हड़कंप
MP Weather
मध्य प्रदेश में आज कहां-कहां होगी बरसात? जानें एमपी में मौसम के हालात
Air India News
हो क्या रहा Air India को! पहले इमरजेंसी लैंडिंग, अब इंदौर आए यात्रियों को रुलाया
Chandra Grahan 2025 Sutak Time
चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें? धीरेंद्र शास्त्री से जानिए सिद्धि...
cm mohan yadav
MP के मंत्री-विधायकों से हिसाब-किताब लेंगे सीएम मोहन, एक-एक से मांगेगे पूरी रिपोर्ट
mp news
क्यों इस गांव में नहीं बनाए जा रहे थे मकान, मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे लोग
durg news
तू कितना बड़ा आदमी है रे...? फौजी से पुलिस की बदतमीजी, श्रीराम के झंडे को लेकर विवाद
;