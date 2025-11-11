बालाघाट में निर्भया जैसा मंजर! दिनदहाड़े युवती की गला रेतकर हत्या; बचाने की जगह लोग बनाते रहे वीडियो

MP Crime News-मध्यप्रदेश के बालाघाट में दिनदहाड़े सनसनीखेज हत्याकांड का अंजाम दिया गया है. एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई. युवती की हत्या करने के बाद आरोपी युवक वहीं बेसुध हो गया. इस हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवती के गले पर चाकू से वार करता हुआ नजर आ रहा है. हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया है, जिसमें किसी ने भी युवती को बचाने की कोशिश नहीं की. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है.

प्रेम प्रसंग में हत्या का आशंका

यह घटना बैहर के आमगांव में मंगलवार दोपहर को हुई. बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या की गई है. युवती की पहचान आमगांव निवासी ऋतु भंडारकर के रूप में हुई है. एएसपी आदर्शकांत शुक्ला ने बताया कि युवती एक फर्नीचर की दुकान पर काम करती थी. वह अपने गांव से बस से आना-जाना करती थी. रोज की तरह युवती 11 बजे करीब आमगांव फाटा पर बस का इंतजार कर रही थी.

अचानक युवक ने किया हमला

जानकारी के अनुसार, युवक वहां बाइक से लिफ्ट लेकर पहुंचा. कुछ देर तक उसने ऋतु से बात की, लेकिन फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. तभी युवक ने चाकू निकाल लिया और युवती पर हमला कर दिया. युवती लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर गई. इस दौरान आरोपी लगातार उसके गले पर वार करता रहा. आरोपी के हाथ में चाकू देखकर वहां मौजूद किसी ने उसके पास जाने की कोशिश नहीं की.

Add Zee News as a Preferred Source

खून से सने हाथ दुपट्टे से पोंछे

युवती की हत्या करने के बाद आरोपी युवक ने उसके ही दुपट्टे से खून से सने हाथ पोंछे. मौके पर भीड़ जमा हो गई. जब पुलिस पहुंची तो आरोपी बेहोशी की हालत में मिला. साथ ही खून से सना चाकू और दोनों के मोबाइल भी पड़े मिले. पुलिस ने मोबाइल को जब्त कर लिए हैं. आरोपी गड़ी के मोतीनाला का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है. बताया जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को पांच सालों से जानते थे. कुछ दिन से युवती ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी. यही बात आरोपी को पसंद नहीं आई. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-क्या सरेंडर करेंगे खूंखार नक्सली हिड़मा और देवा, मां ने भी की आत्मसमर्पण की अपील

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!