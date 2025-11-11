Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

बालाघाट में निर्भया जैसा मंजर! दिनदहाड़े युवती की गला रेतकर हत्या; बचाने की जगह लोग बनाते रहे वीडियो

Balaghat News-बालाघाट में दिनदहाड़े युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. इस सनसनीखेज वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवती के गले पर चाकू से वार करता हुआ दिख रहा है. बताया जा रहा है कि युवती की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है. युवती के बगल में ही आरोपी युवक भी बेसुध अवस्था में मिला. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 11, 2025, 04:10 PM IST
बालाघाट में निर्भया जैसा मंजर! दिनदहाड़े युवती की गला रेतकर हत्या; बचाने की जगह लोग बनाते रहे वीडियो

MP Crime News-मध्यप्रदेश के बालाघाट में दिनदहाड़े सनसनीखेज हत्याकांड का अंजाम दिया गया है. एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई. युवती की हत्या करने के बाद आरोपी युवक वहीं बेसुध हो गया. इस हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवती के गले पर चाकू से वार करता हुआ नजर आ रहा है. हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया है, जिसमें किसी ने भी युवती को बचाने की कोशिश नहीं की. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है. 

प्रेम प्रसंग में हत्या का आशंका
यह घटना बैहर के आमगांव में मंगलवार दोपहर को हुई. बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या की गई है. युवती की पहचान आमगांव निवासी ऋतु भंडारकर के रूप में हुई है. एएसपी आदर्शकांत शुक्ला ने बताया कि युवती एक फर्नीचर की दुकान पर काम करती थी. वह अपने गांव से बस से आना-जाना करती थी. रोज की तरह युवती 11 बजे करीब आमगांव फाटा पर बस का इंतजार कर रही थी. 

अचानक युवक ने किया हमला
जानकारी के अनुसार, युवक वहां बाइक से लिफ्ट लेकर पहुंचा. कुछ देर तक उसने ऋतु से बात की, लेकिन फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. तभी युवक ने चाकू निकाल लिया और युवती पर हमला कर दिया. युवती लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर गई. इस दौरान आरोपी लगातार उसके गले पर वार करता रहा. आरोपी के हाथ में चाकू देखकर वहां मौजूद किसी ने उसके पास जाने की कोशिश नहीं की. 

खून से सने हाथ दुपट्टे से पोंछे
युवती की हत्या करने के बाद आरोपी युवक ने उसके ही दुपट्टे से खून से सने हाथ पोंछे. मौके पर भीड़ जमा हो गई. जब पुलिस पहुंची तो आरोपी बेहोशी की हालत में मिला. साथ ही खून से सना चाकू और दोनों के मोबाइल भी पड़े मिले. पुलिस ने मोबाइल को जब्त कर लिए हैं. आरोपी गड़ी के मोतीनाला का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है. बताया जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को पांच सालों से जानते थे. कुछ दिन से युवती ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी. यही बात आरोपी को पसंद नहीं आई. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. 

