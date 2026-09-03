29 बच्चों की मौत के बाद बालाघाट पूरी तरह बंद, आदिवासी समाज का भारी विरोध, सिर्फ इमरजेंसी सुविधा चालू...

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मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 29 आदिवासी बच्चों की मौत के बाद आदिवासी समुदाय में भारी आक्रोश है. खसरे और मलेरिया से हुई इन मौतों के विरोध में आदिवासी समुदाय ने गुरुवार को बालाघाट में बंद का आह्वान किया. बंद की वजह से जिले में बस सेवाएं ठप हो गई हैं और बाजार पूरी तरह से सुनसान हैं. सड़कों पर सन्नाटा पसरा है.हालांकि, आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए केवल इमरजेंसी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है. विरोध प्रदर्शन के दौरान समुदाय ने उस जगह पर एक बैठक की जहां सदस्य 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं. प्रतिनिधियों ने कहा कि 29 बच्चों की मौत के बाद भी सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती नहीं दिख रही है, इसीलिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
29 बच्चों की मौत के बाद बालाघाट बंद
आदिवासी समुदाय की ओर से बुलाए गए इस बंद का असर पूरे जिले में साफ दिख रहा है. शहर के सभी मुख्य बाजार पूरी तरह से सुनसान हैं और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं. इसके अलावा, यात्री बस सेवाएं बंद होने से परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे आम लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ा है. बैगा इलाके में आदिवासी बच्चों की मौत ने स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आदिवासी समुदाय का कहना है कि समय पर सही इलाज न मिलने और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण इन मासूमों की जान गई.
प्रशासन पर उठे सवाल
दरअसल, जिले के बैहर और परसवाड़ा आदिवासी इलाकों में पिछले ढाई महीनों में खसरा, मलेरिया, त्वचा की बीमारियों, डायरिया और दूसरी बीमारियों की वजह से 29 मासूम आदिवासी बच्चों की मौत हो चुकी है. फिर भी इन बीमारियों का फैलना अभी कम नहीं हुआ है, रोजाना बीमार बच्चे अस्पतालों में आ रहे हैं. इस स्थिति ने प्रशासन की ओर से दी जा रही स्वास्थ्य और दूसरी सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बच्चों की मौत के बाद बड़ा फैसला
आदिवासी इलाके में बीमारी फैलने और बच्चों की मौत के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है. CMHO डॉ. परेश उपलप को उनके पद से हटा दिया गया है. डॉ. मनोज पांडे बालाघाट के नए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) होंगे. आदिवासी संगठन लगातार CMHO को हटाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि बीमारी फैलने और बच्चों की मौत के मामलों में उनके कामकाज पर सवाल उठ रहे थे.
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