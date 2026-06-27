कोई मछली पकड़ रहा था...कोई घूमने आया था, अचानक बदला मौसम, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 की मौत; 6 झुलसे

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Lightning Strikes In Balaghat: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया. शुक्रवार दोपहर गरज-चमक के साथ हुई तेज बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य झुलसे गए. बताया जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए कुछ लोग जंगल में स्थित वन विभाग के वॉच टावर पर चढ़ गए थे. इसी दौरान पास के एक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से यह हादसा हुआ. घायलों का इलाज जारी है.
बैहर पुलिस स्टेशन के इलाके में बिरवा हवाई पट्टी के पास भमोडी गांव में बिजली गिरने से तीन युवाओं की मौत हो गई. छह अन्य लोगों के घायल होने की खबर है. पुलिस के अनुसार, दिन के समय लोगों का एक समूह भमोडी गांव के पास जंगल के किनारे एक तालाब में मछली पकड़ने गया था. दोपहर 2 बजे के कुछ देर बाद, तेज हवाओं और बारिश के साथ जबरदस्त तूफान शुरू हो गया. बारिश से बचने के लिए, समूह जंगल के एक वॉचटावर पर चढ़ गया.
तीन युवकों की मौत
ग्रामीणों के अनुसार जैसे ही बारिश शुरू हुई, कुछ लोग वॉचटावर पर चढ़ गए, जबकि कुछ लोग वन विभाग के पास बने कैंप में चले गए. चार युवक वॉचटावर पर चढ़े थे. जब पास के एक पेड़ पर बिजली गिरी, तो टावर पर मौजूद युवक बुरी तरह झुलस गए. दो की मौके पर ही मौत हो गई और एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. एक और युवक बुरी तरह झुलस गया. इसके अलावा, वॉचटावर के अंदर मौजूद पांच लोग घायल हो गए, जबकि पास के कैंप में शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे.
थाना प्रभारी ने दी जानकारी
बैहर थाना प्रभारी जयंत मर्सकोल्हे ने बताया, 'हमें डायल 100 से सूचना मिली कि कुछ लोग बिजली की चपेट में आ गए हैं. घटना स्थल पर पहुंचने के बाद घायलों को तुरंत बैहर अस्पताल ले जाया गया. गंभीर रूप से घायल दो लोगों को बाद में बालाघाट के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. तीन युवकों की मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. थाना प्रभारी के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है. बिरवा के रहने वाले सतीश वाल्के (19) और लकी मेरावी (18) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भमोडी के 32 वर्षीय झमसिंह तारम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. मरने वालों में 2 कोहका के और 1 भीमोरी का रहने वाला है.
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