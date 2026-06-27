कोई मछली पकड़ रहा था...कोई घूमने आया था, अचानक बदला मौसम, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 की मौत; 6 झुलसे

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

बैहर थाना प्रभारी जयंत मर्सकोल्हे ने बताया, 'हमें डायल 100 से सूचना मिली कि कुछ लोग बिजली की चपेट में आ गए हैं. घटना स्थल पर पहुंचने के बाद घायलों को तुरंत बैहर अस्पताल ले जाया गया. गंभीर रूप से घायल दो लोगों को बाद में बालाघाट के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. तीन युवकों की मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. थाना प्रभारी के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है. बिरवा के रहने वाले सतीश वाल्के (19) और लकी मेरावी (18) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भमोडी के 32 वर्षीय झमसिंह तारम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. मरने वालों में 2 कोहका के और 1 भीमोरी का रहने वाला है.