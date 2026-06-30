शराब छोड़ो... वरना खंभे से बंधोगे! शराबी पति को पत्नी ने खंभे से बांधा, मुंह पर चिपका दिया टेप

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Wife Ties Husband to Pole-मध्यप्रदेश के बालाघाट में शराब दुकान के विरोध में चल रहा महिलाओं का आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. बुढ़ी इलाके में पिछले करीब 80 दिनों से शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं के बीच उस समय हंगामा मच गया, जब एक महिला ने अपने ही शराबी पति को खंभे से बांध दिया. इतना ही महिला ने पति को खंभे से बांधकर उसके मुंह पर टेप भी चिपका दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
पति को पत्नी से खंभे से बांधा
खंभे से बांधे गए व्यक्ति की पहचान संजू चौधरी के रूप में हुई है. युवक को उसकी पत्नी ने ही खंभे से बाधा. महिला का आरोप है कि शराब ने उसके परिवार की खुशियां छीन ली हैं और जब वह खुद शराबबंदी की लड़ाई लड़ रही है, तब उसका पति शराब पीकर आंदोलन की भावना को कमजोर कर रहा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
शराब से बिखर रहे परिवार
दरअसल, बालाघाट के बुढ़ी क्षेत्र में करीब 45 वर्षों से संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं का आंदोलन लगातार जारी है. महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से परिवार बिखर रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है और मेहनत की कमाई नशे में बर्बाद हो रही. आंदोलन के दौरान शराब के नशे में पहुंचे संजू चौधरी को उनकी पत्नी ने सार्वजनिक रूप से खंभे से बांध दिया. आरोप है कि संजू चौधरी महिलाओं के आंदोलन के बीच अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद महिलाओं ने उनके मुंह पर टेप भी चिपका दी.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
काफी देर तक चले इस विवाद के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश देकर संजू चौधरी को छुड़ाया और मामला शांत कराया. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस संबंध में विरोध प्रदर्शन कर रही अन्य महिलाओं का कहना है कि जब तक शराब दुकान हटाई नहीं जाती उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा.
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