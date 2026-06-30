शराब छोड़ो... वरना खंभे से बंधोगे! शराबी पति को पत्नी ने खंभे से बांधा, मुंह पर चिपका दिया टेप

शराब से बिखर रहे परिवार

दरअसल, बालाघाट के बुढ़ी क्षेत्र में करीब 45 वर्षों से संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं का आंदोलन लगातार जारी है. महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से परिवार बिखर रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है और मेहनत की कमाई नशे में बर्बाद हो रही. आंदोलन के दौरान शराब के नशे में पहुंचे संजू चौधरी को उनकी पत्नी ने सार्वजनिक रूप से खंभे से बांध दिया. आरोप है कि संजू चौधरी महिलाओं के आंदोलन के बीच अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिसके बाद महिलाओं ने उनके मुंह पर टेप भी चिपका दी.