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शराब छोड़ो... वरना खंभे से बंधोगे! शराबी पति को पत्नी ने खंभे से बांधा, मुंह पर चिपका दिया टेप

Balaghat News-बालाघाट में शराब दुकान हटाने के आंदोलन के बीच, एक महिला ने अपने ही शराबी पति को सरेराह खंभे से बांधकर मुंह पर टेप चिपका दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByASHISH SHRIVASEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 30, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:22 PM IST
शराब छोड़ो... वरना खंभे से बंधोगे! शराबी पति को पत्नी ने खंभे से बांधा, मुंह पर चिपका दिया टेप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ASHISH SHRIVAS

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आशीष श्रीवास ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिल से रिपोर्टर हैं. 

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