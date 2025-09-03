MP में 'टाइगर पॉलिटिक्स': महिला DFO का विधायक पर आरोप, कहा-2-3 लाख की डिमांड
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2907707
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP में 'टाइगर पॉलिटिक्स': महिला DFO का विधायक पर आरोप, कहा-2-3 लाख की डिमांड

Balaghat News: बालाघाट जिले में एक महिला अधिकारी ने कांग्रेस विधायक पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है, जबकि विधायक ने अफसर के आरोपों को नकार दिया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कांग्रेस विधायक और महिला अधिकारी आमने-सामने
कांग्रेस विधायक और महिला अधिकारी आमने-सामने

Congress MLA Anubha Munjare: बालाघाट जिले में एक बिना प्रोटोकाल एक बाघिन का शव जलाने के मामले में एक महिला अधिकारी और एक महिला विधायक आमने-सामने हो गई हैं. बालाघाट जिले में वन विभाग की अधिकारी नेहा श्रीवास्तव ने बालाघाट से कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे पर 2 लाख रुपए मांगने और ट्रांसफर करने की धमकी देने का आरोप लगाया है. जबकि इस संबंध में उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भी भेजा है, वहीं कांग्रेस विधायक ने महिला अधिकारी के अरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए उनकी छवि खराब करने की बात कही है, जिससे यह मामला जिले में तूल पकड़ता जा रहा है. 

बालाघाट में अधिकारी ने लगाया आरोप 

बालाघाट जिले में डीएफओ की पोस्ट पर तैनात महिला अधिकारी नेहा श्रीवास्तव का कहना है कि 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश के दिन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया गया था. शिकायती पत्र में उन्होंने लिखा है कि विधायक ने उनसे 'दो-तीन पेटी' यानि 2 से 3 लाख रुपए की मांग की थी. जब उन्होंने यह मांग मानने से इनकार किया तो विधायक ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और कहा कि वह उन्हें देख लेंगी और जिले से ट्रांसफर करा देंगी, डीएफओ ने यह भी दावा किया है कि विधायक ने यह धमकी दी कि वह भोपाल मुख्यालय में हड़ताल और धरना देंगे ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट जज का BJP विधायक पर बड़ा आरोप, खुद को किया केस से अलग, फोन करने का आरोप

कांग्रेस विधायक ने आरोपों को बताया झूठा 

वहीं महिला अधिकारी के आरोपों पर कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने डीएफओ के सभी आरोपों को 'झूठा और अनर्गल' करार दिया है, उन्होंने कहा कि असल में रेस्ट हाउस में उन्हें मिलने के लिए खुद डीएफओ ने बुलाया था, ताकि वे और उनके पति (डीएफओ दक्षिण) अधर गुप्ता उनसे बात कर सकें. विधायक का आरोप है डीएफओ जानना चाहती थीं कि विधायक उनसे और उनके पति से नाराज क्यों हैं, जब विधायक अपने कार्यकर्ताओं और निजी सहायक के साथ वहां पहुंचीं तो केवल नेहा श्रीवास्तव मौजूद थीं, अधर गुप्ता के बारे में पूछने पर कहा गया कि वे फील्ड पर हैं, जिस पर विधायक ने नाराजगी जताई. विधायक ने आरोप लगाया कि नेहा श्रीवास्तव खुद दबाव में आकर कहानी गढ़ रही हैं और वे इस पूरे मामले में मानहानि का दावा करने की तैयारी कर रही हैं. 

बाघिन की मौत से बढ़ा मामला 

दरअसल, यह पूरा मामला एक बाघिन की मौत से जुड़ा हुआ है, जब सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व में एक बाघिन की संदिग्ध मौत हुई और उसका अंतिम संस्कार बिना आवश्यक प्रोटोकॉल के जल्दबाजी में कर दिया गया, इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वन विभाग के बीच पहले ही टकराव की स्थिति बनी हुई थी.

ये भी पढ़ेंः BJP विधायक की संपत्ति 242 करोड़, प्राइवेट जेट के मालिक! अब अचानक क्यों हो रही चर्चा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

balaghat newsCongress MLA Anubha Munjare

Trending news

mp news
रात में जमकर किसानों पर बरसाई लाठियां, सुबह खिलाए पुलिस ने बिस्किट, उठे सवाल
mp news
किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर CM मोहन हुए गुस्सा,बोले-हटाना होगा कलेक्टर, जताई नाराजगी
indore news
IIT Indore का अनोखा आविष्कार, अब दिन-रात हर मौसम में पानी और हवा से पैदा होगी बिजली!
indore news
MY अस्पताल में लापरवाही का आलम, चूहे के काटने से दूसरे नवजात की भी मौत, होगी जांच
mp news
कलेक्टर ने दिखाई उंगली, MLA ने दिखाया झापड़; BJP की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, लेकिन...
bhopal news
पहले गला दबाया, फिर कर दी गला रेतकर हत्या; BF मुबीन क्यों बना जान का दुश्मन?
mp news
बाल कल्याण समिति का कारनामा, रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेजा, हुआ दोबारा दुष्कर्म
indore news
48KM लंबा ग्रीन फील्ड, 4 लेन, 34 अंडरपास...इंदौर-उज्जैन सफर करने वालों को बड़ी सौगात
gwalior news
ग्वालियर HC ने सिविल जज को लगाई फटकार, कहा- कानून की समझ नहीं तो दोबारा लो ट्रेनिंग!
sukma news
एनकाउंटर का खौफ, सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर, महिलाएं भी शामिल
;