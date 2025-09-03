MP में 'टाइगर पॉलिटिक्स': महिला DFO का विधायक पर आरोप, कहा-2-3 लाख की डिमांड

Congress MLA Anubha Munjare: बालाघाट जिले में एक बिना प्रोटोकाल एक बाघिन का शव जलाने के मामले में एक महिला अधिकारी और एक महिला विधायक आमने-सामने हो गई हैं. बालाघाट जिले में वन विभाग की अधिकारी नेहा श्रीवास्तव ने बालाघाट से कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे पर 2 लाख रुपए मांगने और ट्रांसफर करने की धमकी देने का आरोप लगाया है. जबकि इस संबंध में उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भी भेजा है, वहीं कांग्रेस विधायक ने महिला अधिकारी के अरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए उनकी छवि खराब करने की बात कही है, जिससे यह मामला जिले में तूल पकड़ता जा रहा है.

बालाघाट में अधिकारी ने लगाया आरोप

बालाघाट जिले में डीएफओ की पोस्ट पर तैनात महिला अधिकारी नेहा श्रीवास्तव का कहना है कि 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश के दिन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया गया था. शिकायती पत्र में उन्होंने लिखा है कि विधायक ने उनसे 'दो-तीन पेटी' यानि 2 से 3 लाख रुपए की मांग की थी. जब उन्होंने यह मांग मानने से इनकार किया तो विधायक ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और कहा कि वह उन्हें देख लेंगी और जिले से ट्रांसफर करा देंगी, डीएफओ ने यह भी दावा किया है कि विधायक ने यह धमकी दी कि वह भोपाल मुख्यालय में हड़ताल और धरना देंगे ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट जज का BJP विधायक पर बड़ा आरोप, खुद को किया केस से अलग, फोन करने का आरोप

कांग्रेस विधायक ने आरोपों को बताया झूठा

वहीं महिला अधिकारी के आरोपों पर कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने डीएफओ के सभी आरोपों को 'झूठा और अनर्गल' करार दिया है, उन्होंने कहा कि असल में रेस्ट हाउस में उन्हें मिलने के लिए खुद डीएफओ ने बुलाया था, ताकि वे और उनके पति (डीएफओ दक्षिण) अधर गुप्ता उनसे बात कर सकें. विधायक का आरोप है डीएफओ जानना चाहती थीं कि विधायक उनसे और उनके पति से नाराज क्यों हैं, जब विधायक अपने कार्यकर्ताओं और निजी सहायक के साथ वहां पहुंचीं तो केवल नेहा श्रीवास्तव मौजूद थीं, अधर गुप्ता के बारे में पूछने पर कहा गया कि वे फील्ड पर हैं, जिस पर विधायक ने नाराजगी जताई. विधायक ने आरोप लगाया कि नेहा श्रीवास्तव खुद दबाव में आकर कहानी गढ़ रही हैं और वे इस पूरे मामले में मानहानि का दावा करने की तैयारी कर रही हैं.

बाघिन की मौत से बढ़ा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला एक बाघिन की मौत से जुड़ा हुआ है, जब सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व में एक बाघिन की संदिग्ध मौत हुई और उसका अंतिम संस्कार बिना आवश्यक प्रोटोकॉल के जल्दबाजी में कर दिया गया, इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वन विभाग के बीच पहले ही टकराव की स्थिति बनी हुई थी.

ये भी पढ़ेंः BJP विधायक की संपत्ति 242 करोड़, प्राइवेट जेट के मालिक! अब अचानक क्यों हो रही चर्चा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!