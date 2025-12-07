MP में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर! 77 लाख का इनामी लीडर समेत 10 नक्सली करेंगे आत्मसमर्पण

Balaghat Naxal Surrender: मध्य प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान में एक ऐतिहासिक सफलता मिली है. बालाघाट में KB डिवीजन के दस एक्टिव नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ सरेंडर करने का ऐलान किया है और मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. इस घटना को मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली सामूहिक सरेंडर माना जा रहा है. सरेंडर करने वालों में MMC ज़ोन का टॉप लीडर कबीर भी शामिल है, जिस पर सुरक्षा एजेंसियों ने 77 लाख रुपये का बड़ा इनाम रखा था.

MP में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर!

दरअसल, मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर 6 दिसंबर को हुआ. MMC ज़ोन के KB डिवीजन (कान्हा भोरमदेव) के ग्यारह नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, जिनमें कबीर भी शामिल था जिस पर 77 लाख रुपये का इनाम था और 10 दूसरे नक्सली भी थे. इस ग्रुप में 4 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल है. बता दें कि केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन तेज़ कर दिए थे. अब 7 दिसंबर को भी एक कार्यक्रम तय है. सूत्रों के मुताबिक नक्सली आज दोपहर 3 बजे बालाघाट पुलिस लाइंस में होने वाले एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने औपचारिक रूप से सरेंडर कर सकते हैं.

4 महिलाएं भी शामिल

समर्पण करने वाले नक्सलियों में एमएमसी जोन का प्रमुख लीडर कबीर भी शामिल है, जिस पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 77 लाख रुपये का बड़ा इनाम घोषित है. यह समर्पण नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. समर्पण करने वाले 10 नक्सलियों में 04 महिला और 06 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जो दर्शाता है कि केबी डिविजन की कमर टूट चुकी है.

