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बीजेपी विधायक ने खरीदी इलेक्ट्रिक कार, कहा-इसी से करूंगा सफर, तेल बचाने पर जोर

BJP MLA Gaurav Pardhi: पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए बीजेपी विधायक ने इलेक्ट्रिक कार खरीदा है. उनका कहना है कि लोगों को भी इसे अपनाना चाहिए.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 18, 2026, 05:45 PM IST
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बीजेपी विधायक ने खरीदी ईवी कार
बीजेपी विधायक ने खरीदी ईवी कार

Balaghat News: पीएम मोदी की पेट्रोल-डीजल का संयमित इस्तेमाल करने की अपील के बाद नेताओं ने काफिला कम किया है. जबकि कई नेताओं ने पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए दूसरे ऑप्शन भी चुने हैं. बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गौरव पारधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद इलेक्ट्रिक कार खरीदी है. उनका कहना है कि वह इसी से सफर करेंगे. विधायक ने लोगों से भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने की अपील की है. उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पेट्रोल डीजल की बचत होगी. साथ ही प्रदूषण भी कम होगा.  

विधायक गौरव पारधी की अपील

विधायक गौरव पारधी इलेक्ट्रिक कार से ही अपने क्षेत्रीय दौरों, पार्टी कार्यक्रमों और ग्रामीण बैठकों में जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक आर्थिक दबाव को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया. विधायक कहना है कि पेट्रोल और डीजल के आयात पर देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. ऐसे समय में ईंधन की खपत कम करना देशहित में जरूरी कदम है. इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल से होने वाले प्रदूषण में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी.

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ईवी कार अच्छा विकल्प

गौरव पारधी का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए ईवी वाहन भविष्य के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं. उन्होंने लोगों से भी पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर वैकल्पिक ऊर्जा आधारित वाहनों को अपनाने की अपील की. पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत और आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए की गई अपील का असर अब जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दिखाई देने लगा है. बालाघाट जिले में कई अधिकारी कार पूलिंग और ईंधन बचत जैसे उपायों को अपनाकर तेल की खपत कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर, उज्जैन, रतलाम में सूरज बरसा रहा आग, लू-डिहाइड्रेशन का बढ़ा खतरा, सावधानी बरतें 

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