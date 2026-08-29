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नक्सलवाद छोड़ विकास की राह पर बोंदारी, सीएम मोहन यादव ने ग्रामीणों से संवाद कर बालाघाट को दी ₹225 करोड़ की सौगात

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार (29 अगस्त) को बालाघाट जिले के पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे ग्राम बोंदारी पहुंचकर ग्रामवासियों से संवाद किया और क्षेत्र के विकास तथा ग्रामीणों की आवश्यकताओं पर चर्चा की.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 29, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:36 PM IST
नक्सलवाद छोड़ विकास की राह पर बोंदारी, सीएम मोहन यादव ने ग्रामीणों से संवाद कर बालाघाट को दी ₹225 करोड़ की सौगात

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