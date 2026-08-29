/नक्सलवाद छोड़ विकास की राह पर बोंदारी, सीएम मोहन यादव ने ग्रामीणों से संवाद कर बालाघाट को दी ₹225 करोड़ की सौगात

मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्ती के बीच सरकार ने प्रभावित इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मुहिम तेज कर दी है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बालाघाट जिले के पूर्व नक्सल प्रभावित गांव बोंदारी पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं. क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार व आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के मकसद से मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 225 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बालाघाट और उसके दूरस्थ क्षेत्र भय से मुक्त होकर स्थायी शांति और बुनियादी विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं.