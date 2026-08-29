/नक्सलवाद छोड़ विकास की राह पर बोंदारी, सीएम मोहन यादव ने ग्रामीणों से संवाद कर बालाघाट को दी ₹225 करोड़ की सौगात

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मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्ती के बीच सरकार ने प्रभावित इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मुहिम तेज कर दी है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बालाघाट जिले के पूर्व नक्सल प्रभावित गांव बोंदारी पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं. क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार व आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के मकसद से मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 225 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बालाघाट और उसके दूरस्थ क्षेत्र भय से मुक्त होकर स्थायी शांति और बुनियादी विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं.
सीएम मोहन यादव ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान पशुपालन को बढ़ावा देने, आवास सुविधा, पोषण आहार के उपयोग की आदत विकसित करने के लिए जन-जागरूकता अभियान, वन विभाग के सहयोग, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन सुविधाओं को क्षेत्र में बेहतर ढंग से स्थापित करने और शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने के निर्देश दिए. इस अवसर पर प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, सांसद भारती पारधी, मंत्री संपतिया उइके, स्थानीय विधायक संजय उइके और मधु भगत, सरपंच सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे.
विकास के साथ रोजगार को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नक्सलवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में अब सुरक्षा के साथ विकास और विकास के साथ रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है. ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाने तथा युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बालाघाट जिले के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से 225 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की. इन कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में सामाजिक एवं मूलभूत अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा. सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों सहित रोजगार और आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जाएगा.
बालाघाट नक्सल से विकास की ओर आगे बढ़ रहा
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे ग्रामों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए. स्थानीय संसाधनों और संभावनाओं के आधार पर पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, वन आधारित आजीविका तथा अन्य रोजगारपरक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए. उन्होंने कहा कि बालाघाट अब नक्सल से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि क्षेत्र में स्थायी शांति के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिले तथा प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए.