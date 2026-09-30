/राहुल गांधी के बालाघाट दौरे पर बरसे कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह, बोले- जब नक्सलवाद चरम पर था, तब चिंता क्यों नहीं हुई?

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बालाघाट दौरे को लेकर उन पर तीखा जुबानी हमला बोला है. मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे राजनीति में 30 साल विलंब से चल रहे हैं और बालाघाट जाना उनका संवेदना प्रकट करना नहीं, बल्कि विशुद्ध राजनीति है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब वर्ष 1999 में बालाघाट में तत्कालीन मंत्री की नक्सलियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी और जब इलाके में नक्सलवाद अपने चरम पर था, तब राहुल गांधी को वहां के लोगों की चिंता क्यों नहीं हुई? उन्होंने आरोप लगाया कि आज जब बालाघाट में परिस्थितियां बदल चुकी हैं और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा चुका है, तब कांग्रेस नेता वहां माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं.
कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने 30 सितंबर को मीडिया से कहा कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि राहुल गांधी के बारे में कम से कम ही बोलूं. क्योंकि जब उनके बोलने का समय होता है, तब वे बोलते नहीं हैं और जब करने का समय होता है, तब वे करते नहीं हैं. हर चीज वे विलंब से कर रहे हैं. जो काम 25, 26 या 28 वर्ष की उम्र में एक नौजवान राजनेता करता है, वे काम राहुल जी 56-57 वर्ष की उम्र में कर रहे हैं. स्वाभाविक रूप से उनकी राजनीति और राजनीतिक परिस्थितियां लगभग 30 वर्ष विलंब से चल रही हैं.
संवेदनशील नहीं कांग्रेस नेता
कैबिनेट मंत्री सिंह ने कहा कि आज राहुल गांधी बालाघाट जा रहे हैं. वर्ष 1999 में बालाघाट में तत्कालीन सरकार के एक मंत्री की नक्सलियों ने जिस निर्ममता से घर से बाहर खींचकर हत्या की और उनकी डेड बॉडी को रखकर परेड की, उस समय इन्हें चिंता नहीं हुई. उस समय इनकी उम्र भी बहुत कम नहीं थी. राहुल गांधी लगभग 30-32 वर्ष की उम्र में राजनीति कर रहे थे. उनकी माता पूरी राजनीति संभाल रही थीं. सिंह ने कहा कि उस बड़ी दुर्घटना के समय राहुल गांधी ने वहां जाने की चिंता नहीं की. उन्होंने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की. मंत्री सिंह ने कहा कि जब नक्सलवाद अपने चरम प्रभाव में था और आए दिन घटनाएं हो रही थीं, तब भी कभी राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात नहीं की. उन्होंने कहा कि आज जब बालाघाट में बीमारी और विपरीत मौसम की परिस्थितियों के कारण स्थिति अलग है, तब वहां जाना और उस विषय को राजनीतिक रूप देना उचित नहीं है.
गृह मंत्री शाह और सीएम डॉ. यादव लाए बड़ा बदलाव
कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मैंने स्वयं प्रभारी मंत्री के नाते वहां देखा है कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह और हमारे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरा फोकस करते हुए पूरी ताकत के साथ काम किया है. नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण के बाद ही हम वहां पहुंचने लगे, सरकार की व्यवस्थाएं वहां पहुंचीं, अधिकारी जाने लगे और लोगों को शहरों तथा कस्बों से जोड़ने का काम हुआ. बैगा समाज के जो लोग पहले बाजारों और कस्बों तक नहीं आते थे, उन्हें भी मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया गया. ऐसे बदलते हुए परिवेश में सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय यदि कोई राजनीतिक रूप से वातावरण को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है.
वातावरण खराब न करे कांग्रेस
कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि राहुल गांधी का वहां जाना संवेदना के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिकरण के लिए है. यदि वास्तव में संवेदना की भावना होती, तो पूर्व में हुई ऐसी अनेक घटनाओं के समय भी वहां पहुंचते और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते. मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वर्ष 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व संभाला, तब आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जिस ताकत और गंभीरता के साथ काम हुआ, वह महत्वपूर्ण है. हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं. नक्सलवाद के खिलाफ भी केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से प्रभावी कार्रवाई हुई है. ऐसे समय में जब सकारात्मक बदलावों की प्रशंसा और समर्थन होना चाहिए, तब राजनीतिक कारणों से वातावरण को खराब करने का प्रयास नहीं होना चाहिए. मंत्री सिंह ने कहा कि जब चिंता करने का समय था, तब चिंता नहीं की गई और आज बदली हुई परिस्थितियों में राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है.