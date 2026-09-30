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राहुल गांधी के बालाघाट दौरे पर बरसे कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह, बोले- जब नक्सलवाद चरम पर था, तब चिंता क्यों नहीं हुई?

मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का मानना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हर काम विलंब से करते हैं. जो राजनीतिक गतिविधियां राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, वह वर्तमान समय से मेल नहीं खातीं. राहुल गांधी अपनी राजनीति में 30 साल पीछे चल रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 30, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 06:41 PM IST
राहुल गांधी के बालाघाट दौरे पर बरसे कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह, बोले- जब नक्सलवाद चरम पर था, तब चिंता क्यों नहीं हुई?

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