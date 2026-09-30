/राहुल गांधी के बालाघाट दौरे पर बरसे कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह, बोले- जब नक्सलवाद चरम पर था, तब चिंता क्यों नहीं हुई?

कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि राहुल गांधी का वहां जाना संवेदना के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिकरण के लिए है. यदि वास्तव में संवेदना की भावना होती, तो पूर्व में हुई ऐसी अनेक घटनाओं के समय भी वहां पहुंचते और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते. मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वर्ष 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व संभाला, तब आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जिस ताकत और गंभीरता के साथ काम हुआ, वह महत्वपूर्ण है. हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं. नक्सलवाद के खिलाफ भी केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से प्रभावी कार्रवाई हुई है. ऐसे समय में जब सकारात्मक बदलावों की प्रशंसा और समर्थन होना चाहिए, तब राजनीतिक कारणों से वातावरण को खराब करने का प्रयास नहीं होना चाहिए. मंत्री सिंह ने कहा कि जब चिंता करने का समय था, तब चिंता नहीं की गई और आज बदली हुई परिस्थितियों में राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है.