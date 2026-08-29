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बालाघाट: अपनों को खोने वालों के दर्द पर CM मोहन यादव का मरहम, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा

जन-विश्वास अभियान के तहत 29 अगस्त को बालाघाट पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार बालाघाट की तस्वीर को बदलने के लिए बड़े बजट पर काम कर रही है. यहां पूर्व नक्सल-युक्त 100 गांवों का विकास किया जाएगा। इसके लिए 225 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 29, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:38 PM IST
बालाघाट: अपनों को खोने वालों के दर्द पर CM मोहन यादव का मरहम, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा

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अपनों को खोने वालों के दर्द पर CM मोहन का मरहम, 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा
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