Balaghat News: नक्सल गतिविधियों के समाप्त होने के बाद पहली बार मोहन कैबिनेट की बैठक बालाघाट में होगी. इसकी घोषणा सीएम मोहन यादव ने किया है. सीएम बालाघाट पहुंचकर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही मध्यप्रदेश पुलिस के 60 जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति देकर सम्मानित किया.

 

Feb 09, 2026, 09:25 PM IST
डेडलाइन से पहले ही नक्सल मुक्त हुआ MP का यह जिला! पहली बार होगी कैबिनेट बैठक, CM ने किया बड़ा ऐलान

Balaghat News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज बालाघाट जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नक्सल मुक्त अभियान में उत्कृष्ट बहादुरी और अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले मध्यप्रदेश पुलिस के 60 जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति देकर सम्मानित किया. यह सम्मान उनके समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रदान किया गया.

कार्यक्रम बालाघाट पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इससे पहले सीएम ने अमर जवान ज्योति पर पुष्पचक्र अर्पित कर सुरक्षा के लिए बदिलान देने वाले शदीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. सीएम इस मौके पर कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल की भूमिका सराहनीय है और उनका साहस व सेवा भावना पर पूरा प्रदेश गर्व करता है.

नक्सल मुक्त हुआ बालाघाट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बालाघाट के नाम ही शक्ति का प्रतीक (बल) है. इस जिले ने अपने पक्के इरादे से हिमालय जैसी बड़ी चुनौती का सामना किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए माहौल बनाया गया. मध्य प्रदेश पुलिस ने एक असरदार अभियान चलाया, जिससे नक्सलियों को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा और राज्य में नक्सली आंदोलन को आखिरी झटका लगा. 

होगी कैबिनेट बैठक 
नक्सलवाद को खत्म करने में हॉक फोर्स के बहादुर जवानों की भूमिका तारीफ के काबिल है. यह इलाका कभी खून से सना युद्ध का मैदान था, लेकिन जवानों की बहादुरी, पुलिस के पक्के इरादे और लोगों के भरोसे ने इस इलाके को नक्सली आतंक की बेड़ियों से आजाद कराया है. राज्य सरकार अमर जवान ज्योति के जरिए बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है. हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती अब नक्सलियों से आजाद है. नक्सली खात्मे के बाद पहली बार मोहन सरकार की कैबिनेट मीटिंग बालाघाट में होगी. यह  घोषणा मुख्यमंत्री ने की है. सीएम ने बालाघाट जिले में एक ही क्लिक से 32 पुलिस थानों और अन्य सरकारी दफ्तर का उद्घाटन किया, जिन्हें ISO मानकों के अनुसार तैयार किया गया है. मंच से संबंधित सर्टिफिकेट भी दिए गए. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

