MP Crime News

बेडरूम में पति, किचन में पत्नी का शव... गला रेतकर कपल की हत्या, डबल मर्डर के पीछे कौन?

Balaghat Double Murder Case: मध्य प्रदेश के बालाघाट  में कपल की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि पति का शव बेडरूम में मिला है, जबकि महिला का खून से सना शव रसोई में मिला है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 06, 2025, 05:46 PM IST
Balaghat Double Murder Case: मध्य प्रदेश के बालाघाट खौफनाक मामला सामने आया है, जहां कटंगी इलाके में कपल की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. हैरान करने वाली बात है कि पति का शव बेडरूम में मिला है, जबकि महिला का खून से सना शव रसोई में मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक हत्या की वजह का नहीं चल पाया है.

रात में किसी ने दिया घटना को अंजाम

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि वारदात रात में अंजाम दी गई, जिसका पता गुरुवार सुबह चला. पुलिस के अनुसार, रमेश हाके पत्नी पुष्प कला के साथ कटंगी के वार्ड क्रमांक दो के नत्थी टोला में रहता था. रमेश सरकारी विभाग में ड्राइवर था और रिटायर हो चुका था. उसके दो बेटे हैं और दोनों नागपुर में रहते हैं. गुरुवार सुबह जब दूधवाला घर पहुंचा तो उसे घर का दरवाजा खुला हुआ मिला. उसने पड़ोसियों को इसकी सूचना दी. पड़ोसी इकट्ठा हुए. जब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो दंपति के शव खून से सने पड़े थे. रमेश का शव जहां बेडरूम में मिला, वहीं उसकी पत्नी का शव रसोई घर में पड़ा था.

ये भी पढ़ें- पुलिस को इन 17 कुख्यात अपराधियों की तलाश, जान लीजिए एक-एक नाम; सब पर लगा है इनाम

रात को कपल के घर कौन आया था?

दोहरे हत्याकांड की सूचना पर पहुंची पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घर को सील कर दिया. जांच के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली गई. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रात को दंपति के घर कौन आया था और वारदात की आखिर वजह क्या है. पुलिस थाने के प्रभारी धर्मेंद्र कुसराम का कहना है कि मामले की जांच में डॉग स्क्वाड और एफएसएल आदि टीम की मदद ली जा रही है.

उधर, इस हत्याकांड के बाद से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं. पुलिस की जांच के बाद ही यह खुलासा हो पाएगा कि हत्या में कौन लोग शामिल हैं और उन्होंने हत्या क्यों की. बालाघाट जिले में लगभग डेढ़ माह पहले भी व्यापारी दंपति की हत्या हुई थी. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

