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मीटर लगे...बिल भी आया, फिर भी ‘देसी जुगाड़’ से बिजली जलाने को मजबूर आदिवासी, दावों की खुली पोल

Balaghat Electricity News: बालाघाट के डाबरी पंचायत में आदिवासी ग्रामीण लकड़ी के खंभों और जुगाड़ तारों से बिजली जलाने को मजबूर हैं. मीटर और बिल होने के बावजूद पक्की व्यवस्था नहीं है. लटकते तारों से हर समय हादसे का खतरा बना हुआ है.

Written By  ASHISH SHRIVAS|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 07, 2026, 03:40 PM IST
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Dabri Panchayat Electricity News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले अंतर्गत आने वाले दक्षिण बैहर क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाबरी में विकास की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सरकारी दावों की पोल खोल रही है. यहां के तीन टोलों गौरझोला, दहियान टोला और कट्टी टोला के आदिवासी ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. यहां बिजली का इंतजार करते-करते जब ग्रामीण थक गए, तो उन्होंने खुद ही अपनी रोशनी का रास्ता तैयार किया, लेकिन यह रास्ता अब उनकी जान के लिए खतरा बना हुआ है.

दरअसल, डाबरी पंचायत के इन टोलों में बिजली पहुंचाने के लिए न तो सरकार ने खंभे लगाए और न ही विभाग ने कोई बुनियादी ढांचा तैयार किया. ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने स्वयं चंदा जुटाकर और कड़ी मेहनत करके लकड़ी के खंभे गाड़े हैं. स्थिति यह है कि यदि कहीं सरकारी सीमेंट के खंभे पड़े मिल जाते थे, तो ग्रामीण उन्हें अपने निजी खर्च पर ट्रैक्टर में लादकर लाते, खड्डे खोदकर उन्हें गाड़ते और फिर बिजली के तार खींचते थे.

बिजली बिल की वसूली जारी
इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों के निर्देशों के अनुसार ट्रांसफार्मर से मुख्य तार भी जोड़े और अपनी मेहनत से पोल खड़े किए. ग्रामीणों की यह जी-तोड़ कोशिश रंग लाई और उनके घरों तक बिजली पहुंच गई. विभाग ने भी तत्परता दिखाते हुए सभी घरों में बिजली के मीटर लगा दिए. अब सवाल यह उठता है कि जब सरकार ने मीटर लगाकर बिजली बिल की वसूली शुरू कर दी, तो फिर बिजली का बुनियादी ढांचा (पक्के पोल और तार) क्यों मुहैया नहीं कराया गया.

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ऐसी जुगाड़ करके लगाए तार
समस्या सिर्फ लकड़ी के खंभों तक सीमित नहीं है. ग्रामीणों ने बताया कि बिजली के तार भी अलग-अलग जगहों से 'जुगाड़' करके लाए गए हैं और उन्हें आपस में जोड़कर खींचा गया है. ये लटकते और नंगे तार अब इन आदिवासी परिवारों के लिए मौत का जाल बन गए हैं. ये तार घरों के बेहद करीब से गुजर रहे हैं, जिससे हर समय करंट लगने या शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा बना रहता है. बारिश के दिनों में यह खतरा और भी बढ़ जाता है, जिससे ग्रामीणों, विशेषकर बच्चों और मवेशियों की जान हमेशा जोखिम में रहती है.

आज तक नहीं पहुंची बिजली
एक तरफ जहां गौरझोला, दहियान और कट्टी टोला के ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली का उपयोग कर रहे हैं, वहीं डाबरी पंचायत का 'छापर झोला' टोला ऐसा है. जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची है. यहां के लोग आज भी ढिबरी और लालटेन के उजाले में रहने को मजबूर हैं. यह पूरा मामला स्थानीय विद्युत विभाग की घोर लापरवाही को दर्शाता है. एक ओर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी बाहुल्य डाबरी के ग्रामीण अपनी जान दांव पर लगाकर बिजली जलाने को मजबूर हैं. ग्रामीणों की यह मेहनत उनकी आत्मनिर्भरता तो दिखाती है, लेकिन व्यवस्था की विफलता भी उजागर करती है. 

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