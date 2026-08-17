Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /बालाघाट
  • /बालाघाट में नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार बिरसा ब्लॉक पहुंचे डॉक्टर, अज्ञात बीमारी की चपेट में आए 125 से ज्यादा बच्चों की बचाई जान

बालाघाट में नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार बिरसा ब्लॉक पहुंचे डॉक्टर, अज्ञात बीमारी की चपेट में आए 125 से ज्यादा बच्चों की बचाई जान

नक्सलवाद का प्रभाव क्या होता है, जिन लोगों को जानना है उन्हें मध्य प्रदेश के बालाघाट जाना चाहिए. यहां नक्सली मुक्त हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार डॉक्टर पहुंचे और जानलेवा बीमारी से पीड़ित 125 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 17, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:53 PM IST
बालाघाट में नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार बिरसा ब्लॉक पहुंचे डॉक्टर, अज्ञात बीमारी की चपेट में आए 125 से ज्यादा बच्चों की बचाई जान

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बालाघाट: नक्सल मुक्त बिरसा ब्लॉक में पहली बार डॉक्टर पहुंचे, 125 बच्चों की बचाई जान
2
3
4
5