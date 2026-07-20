500 करोड़ के डबलमनी घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, हरिद्वार में साधु बनकर छिपा था आरोपी

Somendra Kankarayane News: बालाघाट जिले का बहुचर्चित डबलमनी कांड एक बार फिर सुर्खियों में है. लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी और इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड सोमेंद्र कांकरायने को बालाघाट पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की इस कार्रवाई में उसके साथ 7 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह गिरोह लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर निवेश कराता था. शुरुआत में कुछ लोगों को मैच्योरिटी की राशि देकर भरोसा जीता गया, लेकिन बाद में करोड़ों रुपये लेकर नेटवर्क बंद कर दिया गया. इस मामले में जिले के विभिन्न थानों में 63 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं और ठगी की राशि करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है. हजारों लोग इस धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं.