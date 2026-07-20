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500 करोड़ के डबलमनी घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, हरिद्वार में साधु बनकर छिपा था आरोपी

Balaghat Double Money Scam: बालाघाट के बहुचर्चित डबलमनी कांड में पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है. 500 करोड़ रुपये से भी अधिक के निवेश ठगी के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड सोमेंद्र कांकरायने को बालाघाट पुलिस ने उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्रवाई में उसके साथ 7 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है.

Written ByASHISH SHRIVASEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 20, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:07 PM IST
500 करोड़ के डबलमनी घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, हरिद्वार में साधु बनकर छिपा था आरोपी
Image Credit: ZEE MEDIA

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ASHISH SHRIVAS

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आशीष श्रीवास ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिल से रिपोर्टर हैं. 

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