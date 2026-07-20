500 करोड़ के डबलमनी घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, हरिद्वार में साधु बनकर छिपा था आरोपी

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Somendra Kankarayane News: बालाघाट जिले का बहुचर्चित डबलमनी कांड एक बार फिर सुर्खियों में है. लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी और इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड सोमेंद्र कांकरायने को बालाघाट पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की इस कार्रवाई में उसके साथ 7 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह गिरोह लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर निवेश कराता था. शुरुआत में कुछ लोगों को मैच्योरिटी की राशि देकर भरोसा जीता गया, लेकिन बाद में करोड़ों रुपये लेकर नेटवर्क बंद कर दिया गया. इस मामले में जिले के विभिन्न थानों में 63 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं और ठगी की राशि करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है. हजारों लोग इस धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं.
पुलिस के मुताबिक, पहली गिरफ्तारी के बाद सोमेंद्र कांकरायने जमानत पर बाहर आया और फरार हो गया था. गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने हरिद्वार में साधु का भेष बना लिया था और धार्मिक स्थलों पर रह रहा था. इधर पुलिस ने उसकी करोड़ों रुपये की संपत्तियां सीज कर दी थीं और जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी. जांच के दौरान पुलिस ने रणनीति के तहत एक जमीन की रजिस्ट्री की अनुमति दी, जिसके बाद आरोपी और उसके साथियों ने टेलीग्राम ऐप के जरिए बातचीत और लेन-देन शुरू किया. यही पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग साबित हुआ. तकनीकी निगरानी और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर विशेष टीम हरिद्वार पहुंची और योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर मुख्य आरोपी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.
डबलमनी नेटवर्क का पर्दाफाश
शुरुआती जांच में गिरोह के तार मध्यप्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक जुड़े होने की बात सामने आई है. पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों, मोबाइल रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों की जांच कर रही है. एसपी आदित्य मिश्रा का कहना है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है और इस मामले में आगे भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं. अब पुलिस सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि पूरे डबलमनी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.
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