/Explainer: बालाघाट में बैगा जनजाति के बच्चों की मौत, 10 गांवों के 980 घरों में कीटनाशक छिड़काव, राशन बांटना, शुद्ध पेयजल... यह सब मौतों के बाद क्यों शुरू हुआ?

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जरा सोचिए, जिस बैगा आदिवासी अंचल में आज भी कई घर साफ पेयजल और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजार में हैं, वहां मौतों के बाद अचानक कीटनाशक का छिड़काव, राशन और मच्छरदानियां पहुंचने लगती हैं. आखिर बालाघाट के इन गांवों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से खसरा और मलेरिया के संक्रमण से इतने सारे बच्चों की जान चली गई? इन मौतों ने न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल सुविधाओं पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये राजनीतिक विवाद का विषय भी बन गई हैं. कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने प्रभावित गांवों का दौरा किया, परिवारों से मुलाकात की और आर्थिक मदद की मांग की. जहां कांग्रेस का दावा है कि 19 बच्चों की मौत हुई है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मृतकों की संख्या आठ है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि, बीमारी की असल वजह क्या है, प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, और मौतों के बाद ही प्रशासन की सक्रियता क्यों बढ़ी?
बैगा जनजाति के बच्चों की मौत
दरअसल, बालाघाट के बैगा आदिवासी इलाके में मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया और स्किन इन्फेक्शन की खबरें मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रभावित गांवों का दौरा किया. उन्होंने मछुरदा, अडोरी, बोंदारी, कोरका और कुंडेकसा में ग्रामीणों से बातचीत की और मृत बच्चों के परिवारों से मुलाकात की. जहां स्वास्थ्य विभाग ने आठ बच्चों की मौत की जानकारी दी है, वहीं सिंघार का दावा है कि 19 बच्चों की मौत हुई है. उन्होंने मांग की कि सरकार मृत बच्चों के परिवारों को ₹10 लाख से ₹20 लाख तक की आर्थिक मदद दे. इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने हर प्रभावित परिवार को ₹50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं, शुद्ध पेयजल और कुपोषण को लेकर भी चिंता जताई.
अभी भी 50 बच्चे अस्पताल में भर्ती
वहीं प्रभारी मंत्री उदयप्रताप सिंह ने जिला अस्पताल का दौरा किया और बैगा आदिवासी बाहुल्य अडोरी और मछुरदा पंचायतों के गांवों और बस्तियों में फैली महामारी के कारण भर्ती बीमार बच्चों से मिलकर उनका हाल-चाल जाना. अभी अस्पताल में 50 बच्चे भर्ती हैं, और प्रभावित गांवों से इलाज के लिए 12 और बच्चे लाए गए हैं. बीमार बच्चों और उनके परिवारों से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री सिंह ने कहा कि, वे कांग्रेस पार्टी द्वारा बताई गई 19 मौतों के आंकड़े से बिल्कुल सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए. यह बच्चों से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है और अनावश्यक, गलत जानकारी फैलाकर माहौल खराब करना ठीक नहीं है. विपक्ष के नेता को जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए. सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे बयान देकर अनावश्यक मतभेद पैदा करना और माहौल खराब करना गलत है.
क्या राशन देने और छिड़काव करने से काम खत्म हो जाएगा?
हालांकि, विशेष बैगा समुदाय के बच्चों की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली. बीमारी से प्रभावित 10 गांवों के 980 घरों में कीटनाशक का छिड़काव किया गया. आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की साफ-सफाई और खाने-पीने पर ध्यान दिया जा रहा है. पानी के सार्वजनिक स्रोतों में क्लोरीनीकरण किया जा रहा है और खराब हैंड पंप ठीक किए जा रहे हैं. हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को भी मच्छरदानी दी जा रही है. प्रभावित गांवों के लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है. दो महीने से ज्यादा समय में 2900 से ज्यादा बच्चों समेत सभी की जांच की गई है. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ राशन बांटने और छिड़काव करने से ही काम पूरा हो जाएगा? क्या टीकाकरण में लापरवाही बरतने, खराब हैंड पंप ठीक न करने और कुपोषण को नजरअंदाज करने वाले किसी अधिकारी के खिलाफ कोई सख़्त कार्रवाई की गई?
बच्चों की मौत से पहले ये सब क्यों नहीं किया गया?
मौतें होने के बाद ही 10 गांवों के 980 घरों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग का एक तय नियम है कि मानसून शुरू होने से पहले मलेरिया, डेंगू और डायरिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए दवाइयों का छिड़काव और पानी के स्रोतों की सफाई की जानी चाहिए. बालाघाट प्रशासन का प्री-मानसून एक्शन प्लान सिर्फ कागजों तक ही क्यों सीमित रहा? इसके अलावा, भारत सरकार ने बैगा समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) का दर्जा दिया है. उनके संरक्षण, स्वास्थ्य और कुपोषण को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से विशेष बजट मिलता है. सवाल यह उठता है कि अगर करोड़ों रुपये का विशेष फंड दिया जाता है, तो बैगा-बाहुल्य इलाकों के लोग दूषित पानी पीने को क्यों मजबूर हैं? बच्चों को कुपोषण और मलेरिया से बचाने के लिए मानसून से पहले मच्छरदानी क्यों नहीं बांटी गईं?
खसरा-रूबेला टीकाकरण अभियान
इस बीच, बालाघाट के कलेक्टर कुमार सत्यम ने बताया कि बैगा इलाके में बैगा बच्चों की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट से प्रभावित क्षेत्र के बच्चों में खसरे (मीजल्स) के संक्रमण की पुष्टि हुई है. ICMR और अन्य संस्थानों की जांच में उन बच्चों में खसरे का संक्रमण पाया गया, जिन्हें रूटीन टीके नहीं लगे थे. रिपोर्ट के आधार पर मलेरिया और खसरे का संक्रमण मौत के मुख्य कारण सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग इलाके में निगरानी रख रहा है. 20 अगस्त से खसरा-रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है, जिसमें 9 महीने से 10 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा. फिलहाल, जिला प्रशासन ने स्थिति को सामान्य बताया है.
मौतों के बाद टूटी प्रशासन की नींद
जांच में बच्चों में खसरा और मलेरिया की पुष्टि हुई है. प्रशासन ने 20 अगस्त से खसरा-रूबेला अभियान शुरू किया. ये बच्चों की मौत के बाद ही क्यों? पहले भी तो ऐसा हो सकता था. आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) का जमीनी नेटवर्क क्या कर रहा था? जब बच्चे कुपोषित हो रहे थे या उनका टीकाकरण छूट रहा था, तब मॉनिटरिंग सिस्टम ने चेतावनी क्यों नहीं दी. अब मौतों के बाद, प्रशासन ऐसे मदद बांट रहा है जैसे किसी भूकंप या बाढ़ यानी प्राकृतिक आपदा से निपट रहा हो. लेकिन असलियत यह है कि यह कोई अचानक आई आपदा नहीं है, बल्कि बरसों से सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है. जो काम सामान्य समय में किया जाना चाहिए था, वह अब लोगों की जान जाने के बाद राहत अभियान के तौर पर किया जा रहा है.
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