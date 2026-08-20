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Explainer: बालाघाट में बैगा जनजाति के बच्चों की मौत, 10 गांवों के 980 घरों में कीटनाशक छिड़काव, राशन बांटना, शुद्ध पेयजल... यह सब मौतों के बाद क्यों शुरू हुआ?

Explainer: बालाघाट के बैगा आदिवासी इलाके में बच्चों की मौत के बाद हेल्थ सिस्टम और सरकार की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं. जहां स्वास्थ्य विभाग आठ बच्चों की मौत की बात कह रहा है, वहीं कांग्रेस नेता उमंग सिंघार 19 मौतों का दावा कर रहे हैं. अब सवाल यह उठता है कि कीटनाशक का छिड़काव, राशन बांटने और साफ पीने का पानी मुहैया कराने जैसे कदम बच्चों की मौत के बाद ही क्यों उठाए गए?

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 20, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:00 PM IST
Explainer: बालाघाट में बैगा जनजाति के बच्चों की मौत, 10 गांवों के 980 घरों में कीटनाशक छिड़काव, राशन बांटना, शुद्ध पेयजल... यह सब मौतों के बाद क्यों शुरू हुआ?

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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