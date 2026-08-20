/Explainer: बालाघाट में बैगा जनजाति के बच्चों की मौत, 10 गांवों के 980 घरों में कीटनाशक छिड़काव, राशन बांटना, शुद्ध पेयजल... यह सब मौतों के बाद क्यों शुरू हुआ?

जरा सोचिए, जिस बैगा आदिवासी अंचल में आज भी कई घर साफ पेयजल और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजार में हैं, वहां मौतों के बाद अचानक कीटनाशक का छिड़काव, राशन और मच्छरदानियां पहुंचने लगती हैं. आखिर बालाघाट के इन गांवों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से खसरा और मलेरिया के संक्रमण से इतने सारे बच्चों की जान चली गई? इन मौतों ने न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल सुविधाओं पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये राजनीतिक विवाद का विषय भी बन गई हैं. कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने प्रभावित गांवों का दौरा किया, परिवारों से मुलाकात की और आर्थिक मदद की मांग की. जहां कांग्रेस का दावा है कि 19 बच्चों की मौत हुई है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मृतकों की संख्या आठ है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि, बीमारी की असल वजह क्या है, प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, और मौतों के बाद ही प्रशासन की सक्रियता क्यों बढ़ी?