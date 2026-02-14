पिता ने विधवा बेटी की कराई दूसरी शादी, समाज के ठेकेदारों ने 10 साल के लिए सुनाया सख्त फरमान

MP News: बालाघाट में एक परिवार को सिर्फ इसलिए सामाजिक बहिष्कार किया गया क्योंकि परिवार ने अपनी बेटी की शादी दूसरे समाज में तय कर डाली. समाज के ठेकेदारों ने इस बात से नाराजगी जाहिर करते हुए ना सिर्फ बहिष्कार किया है बल्कि जुर्माना भी लगाया है.
Trending Photos
Balaghat News: मध्य प्रदेश के बालाघाट से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक तरफ जहां देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा वहीं आज देश के कुछ हिस्सों में सामाजिक बहिष्कार जैसी कुरीतियां आज भी बरकरार है. आज के दौर में ऐसे स्थिति कई हद तक चिंताजनक और गंभीर है. मामला है बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र से जहां एक पिता ने अपनी विधवा बेटी की दूसरी शादी करवाई तो उसके पूरे परिवार को 10 साल के लिए सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है.
क्या है पूरा मामला
एक पिता जिसने अपने बेटी की भलाई के लिए समाज के दायरों से बाहर जाकर अपनी बेटी की दूसरी शादी कराई तो उसे सीधे तौर पर समाज से बेदखल कर दिया गया है. पीड़ित पिता ने आरोप लगाया है कि समाज के लोगों ने न सिर्फ 10 साल के लिए सामाजिक बहिष्कार कर दिया बल्कि 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पिता ने कहा कि समाज के कथित ठेकेदारों ने चुपचाप बैठक कर पूरे परिवार से रिश्ते-नाते तोड़ने का फैसला कर लिया है.
कम उम्र में बेटी हुई विधवा
पीड़िता पिता का कहना है कि उनकी बेटी की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी लेकिन दुर्भाग्यवश शादी के ढाई महीने बाद ही उसके पति की मौत हो गई. 22 की उम्र में बेटी का सुहाग उजड़ गया. बेटी तीन साल तक मायके में रही. बेटी की खुशियों के लिए समाज की परवाह किए बिना उसका पुनर्विवाह कर दिया लेकिन समाज के रखवालों को दूसरे समाज में ब्याही गई बेटी का ये मामला पसंद नहीं आया और उन्होंने हमारे परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं.
समाज अध्यक्ष से किया इनकार
वहीं जब समाज अध्यक्ष अजय पालेवार इस पूरे ममाले की सच्चाई पूछी गई तो उन्होनें सामाजिक बहिष्कार वाली बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि समाज से पहले ही कुछ नियमें तय हैं जिन्हें सभी को मानना पड़ता है. दूसरे समाज में शादी करना उनका अपना निजी फैसला था. लेकिन समाज भी अपनी मर्जी से रिश्ते तय करता है. समाज ने किसी पर कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की, सभी फैसले बैठक में सामूहिक रूप से लिए गए हैं. उस परिवार ने भी अपने हिसाब से निर्णय लिया है. वहीं पीड़ित परिवार ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है. प्रशासन ने मामले को एसडीएम लांजी को जांच के लिए सौंप दिया है. रिपोर्ट: आशीष श्रीवास्तव, बालाघाट
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बालाघाट की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.