'आखिरी सांस तक लड़ूंगा...', बालाघाट में पूर्व मुख्यमंत्री का बयान, सरकार पर उद्योगपतियों को लाभ देने का लगाया आरोप

Digvijaya Singh Statement: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आदिवासियों के हक और अधिकारों को लेकर सोनगुड्डा गांव में बड़ा बयान दिया. उन्होंने मंच से सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर आदिवासियों के हक का हनन हो रहा है.
Trending Photos
MP Politics News: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आदिवासियों के हक और अधिकारों को लेकर बड़ा बयान दिया है. सोनगुड्डा गांव में आयोजित आदिवासी समाज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए दिग्विजय सिंह ने मंच से पेशा एक्ट, जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है.
सोनगुड्डा गांव कभी अतिनक्सल प्रभावित गांव हुआ करता था. यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम आयोजित किया. आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे. अपने संबोधन में दिग्विजय सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ है और यही उनकी पहचान और जीवन का आधार है. उन्होंने कहा कि वे आदिवासियों के हक और अधिकारों की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे.
समस्याएं जस के तस
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भले ही केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह मध्यप्रदेश में नक्सलवाद खत्म होने का दावा कर रहे हो, लेकिन जमीनी स्तर पर आदिवासियों की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है पेशा एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है और मूलभूत सुविधाएं अब भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं.
अधिकारों का हनन
आगे दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि नक्सलवाद खत्म करने के पीछे एक अलग सोच काम कर रही है. उनका आरोप है कि आदिवासी इलाकों को नक्सल मुक्त घोषित करने के बाद वहां के खनिज संसाधनों को उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार अपने खास उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए खनिज ठेके देने की योजना बना रही है. दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि यदि आदिवासियों के अधिकारों का हनन हुआ, तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी.
(रिपोर्टः आशीष श्रीवास, बालाघाट)
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!