100 साल पुराने तालाब पर अवैध प्लाटिंग का आरोप, ग्रामीणों के विरोध के बाद एक्शन में प्रशासन

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Balaghat Illegal Plotting: बालाघाट जिले में भू-माफियाओं के हौसले बुलंद है. जिले के डोंगरिया गांव में स्थित करीब 100 साल पुराने और 7 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले सरकारी तालाब की जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर प्लाटिंग किए जाने का मामला सामने आया है. इस अतिक्रमण और अवैध निर्माण के विरोध में अब सैकड़ों ग्रामीण एकजुट हो गए हैं और उन्होंने भू-माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रसूखदार दीपचंद टेंभरे द्वारा तालाब की जमीन पर मिट्टी का भराव कराकर अवैध रूप से प्लॉट काटे जा रहे हैं. ग्रामीणों का दावा है कि विवादित भूमि पर लगभग 95 प्रतिशत प्लॉट बेचे भी जा चुके हैं. उन्होंने तत्कालीन पटवारी नीरज डोंगरे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी ने कथित रूप से किसी अन्य स्थान के पट्टे को इस सरकारी तालाब की भूमि पर दर्शाकर भू-माफियाओं की मदद की.
ग्रामीणों में काफी नाराजगी
ग्रामीणों का कहना है कि यह तालाब गांव की ऐतिहासिक धरोहर है और इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने से क्षेत्र का जलस्तर लगातार प्रभावित हो रहा है. उनका आरोप है कि यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं रोका गया तो भविष्य में गांव को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है. ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती गई.
मामले की होगी सख्त जांच
बता दें कि मामला तूल पकड़ने के बाद वारासिवनी एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल स्वयं मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी शिकायतें सुनीं. मीडिया से बातचीत में एसडीएम ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं और सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार है.
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