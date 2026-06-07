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100 साल पुराने तालाब पर अवैध प्लाटिंग का आरोप, ग्रामीणों के विरोध के बाद एक्शन में प्रशासन

Balaghat News: बालाघाट के डोंगरिया गांव में 100 साल पुराने सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध प्लाटिंग का आरोप लगा है. ग्रामीणों के विरोध के बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दिए हैं. मामले में भू-माफियाओं और पटवारी पर आरोप लगे हैं.

Written ByASHISH SHRIVASEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 07, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:13 PM IST
100 साल पुराने तालाब पर अवैध प्लाटिंग का आरोप, ग्रामीणों के विरोध के बाद एक्शन में प्रशासन
Image Credit: Balaghat Illegal Plotting

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