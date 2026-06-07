100 साल पुराने तालाब पर अवैध प्लाटिंग का आरोप, ग्रामीणों के विरोध के बाद एक्शन में प्रशासन

वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रसूखदार दीपचंद टेंभरे द्वारा तालाब की जमीन पर मिट्टी का भराव कराकर अवैध रूप से प्लॉट काटे जा रहे हैं. ग्रामीणों का दावा है कि विवादित भूमि पर लगभग 95 प्रतिशत प्लॉट बेचे भी जा चुके हैं. उन्होंने तत्कालीन पटवारी नीरज डोंगरे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी ने कथित रूप से किसी अन्य स्थान के पट्टे को इस सरकारी तालाब की भूमि पर दर्शाकर भू-माफियाओं की मदद की.