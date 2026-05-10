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शादी समारोह में पहुंचा प्रेमी, तो भाई का खौला खून...फिर मंडप के पीछे जो हुआ उसे देख सब हैरान

Balaghat Murder Case: बालाघाट में प्रेमिका की शादी में पहुंचे युवक की युवती के भाई और उसके दोस्तों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में मामला सुलझाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Written By  ASHISH SHRIVAS|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 10, 2026, 03:28 PM IST
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Balaghat Murder Case
Balaghat Murder Case

Balaghat Crime News: बालाघाट में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है, जिसने फिल्मी कहानी को भी पीछे छोड़ दिया. जिस मंडप से डोली उठनी थी, वहीं से एक अर्थी उठी. एक युवक अपनी प्रेमिका की शादी देखने पहुंचा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसका आखिरी सफर होगा. पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इस 'अंधी हत्या' का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना बालाघाट के रामपायली थाना क्षेत्र की है. जहां बुधवार को गर्राबोड़ी-मुरझड़ मार्ग पर सड़क किनारे 23 वर्षीय तरुण नगपुरे का शव बरामद हुआ. पास में ही उसकी बाइक पड़ी थी. पहली नजर में यह मामला सड़क हादसे का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की कड़ियां जोड़ीं, तो सच ने सबके होश उड़ा दिए.

शादी करना चाहते थे दोनों
तरुण का गांव की ही एक युवती के साथ पिछले 6 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार की जिद के आगे मजबूर युवती की शादी 5 मई को कहीं और तय हो गई. तरुण अपनी प्रेमिका को आखिरी बार दुल्हन के लिबास में देखने शादी समारोह में जा पहुंचा. जब पुलिस ने विवाह की रिकॉर्डिंग खंगाली, तो एक फ्रेम में तरुण पैदल जाता हुआ नजर आया. यहीं से शक की सुई घूमी. असल में, युवती ने ही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कॉल कर तरुण को शादी की रात बुलाया था.

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पिटाई के दौरान हो गई मौत 
जैसे ही युवती के भाई वेदप्रकाश ने तरुण को देखा, उसका खून खौल उठा. उसने अपने भाई हरिप्रकाश और दोस्तों योगेश, कमलकिशोर और दिलीप के साथ मिलकर तरुन को घेर लिया. स्टेज के पीछे ले जाकर लाठी-डंडों से उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की, जिससे तरुण ने दम तोड़ दिया.

फिल्मी स्टाइल में हुआ हादसा
हत्या को हादसे का रूप देने के लिए आरोपियों ने किसी शातिर अपराधी की तरह 'फिल्मी स्टाइल' अपनाया. वे तरुण के शव को उसकी अपनी ही बाइक पर बीच में बैठाकर ले गए. एक्सीडेंट को असली दिखाने के लिए चलती बाइक से तरुण के पैरों को सड़क पर रगड़ा गया, ताकि घिसटने के निशान बन सकें. अंत में गर्राबोड़ी के पास बाइक और शव को फेंक दिया गया.

मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार 
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और कॉल डिटेल्स के आधार पर पांचों आरोपियों को धर दबोचा है. प्यार के गम में सिर मुंडवा चुके तरुण को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस प्रेम के लिए उसने सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसका अंजाम इतना दर्दनाक होगा.

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