अजब एमपी का गजब कारनामा: एक MBBS डिग्री, एक नाम, लेकिन दो अलग-अलग चेहरे

Balaghat News: मध्य प्रदेश में अजीबोगरीब घटनाओं की सूची में बालाघाट से एक और चौंकाने वाला मामला जुड़ गया है. स्वास्थ्य विभाग के भीतर हुए इस बड़े घोटाले ने प्रशासनिक निगरानी में बरती गई लापरवाही को उजागर कर दिया है. इस मामले में दो अलग-अलग व्यक्ति एक ही MBBS डिग्री का इस्तेमाल करके डॉक्टरी कर रहे थे. रिपोर्टों के अनुसार पिछले 15 वर्षों से दो अलग-अलग लोग सुनील कुमार सिंह के नाम और डिग्री का इस्तेमाल करके दो अलग-अलग जगहों पर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे.

15 सालों से फर्जी डिग्री से चल रही थी 'डॉक्टरी'

दरअसल एक ही नाम और एक ही MBBS डिग्री का इस्तेमाल कर अलग-अलग व्यक्ति पिछले 15 वर्षों से डॉक्टर के रूप में नौकरी कर रहे थे. इनमें से एक व्यक्ति सुनील कुमार सिंह बिरसा के एक सरकारी अस्पताल में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) के पद पर तैनात था. जैसे ही इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया.

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विभाग को क्यों नहीं लगी फर्जीवाड़े की भनक?

इस बीच यह सवाल भी उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है. बालाघाट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी परेश उपलव ने बताया कि विभाग को यह शिकायत मिली है और फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि किसकी डिग्री असली है और किसकी नहीं. हालांकि, अहम सवाल अब भी बना हुआ है. पिछले 15 सालों तक यह सब बिना किसी रोक-टोक के कैसे चलता रहा, और किसी को इसकी जरा सी भी भनक तक कैसे नहीं लगी? इसके अलावा उन्होंने जनसेवा के नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रुपये का गबन भी किया.

यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है.

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