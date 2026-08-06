बालाघाट में बड़ी लूट: सराफा व्यापारी से 2 करोड़ के सोने-चांदी के जेवरात लूटे, 8-10 बदमाशों ने किया हमला

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मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से लूट की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां किरनापुर थाना क्षेत्र के इलाके में राजेगांव गांव के पास लांजी मेन रोड पर बेखौफ बदमाशों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया. सोने-चांदी के व्यापारी गेंदलाल करंडे अपनी दुकान बंद करके सोने-चांदी के गहनों के साथ घर लौट रहे थे, तभी लगभग आधा दर्जन गाड़ियों में आए 8 से 10 नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें रोक लिया. आरोपियों ने व्यापारी पर लाठियों से अचानक जबरदस्त हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. इसके बाद हमलावरों ने सोने-चांदी के गहनों से भरे दो बैग छीने और आसानी से मौके से फरार हो गए. शुरुआती अनुमान के मुताबिक बैग में रखे गहनों की कीमत लगभग ₹2 करोड़ है.
बालाघाट में बड़ी लूट
घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल सर्राफा व्यापारी को इलाज के लिए पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस आसपास के इलाकों में नाकेबंदी करके और CCTV फुटेज की जांच करके संदिग्धों की तलाश कर रही है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि बदमाशों ने पहले से रेकी करने के बाद सुनियोजित तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया.
सराफा व्यापारी से 2 करोड़ के सोने-चांदी के जेवरात लूटे
पुलिस ने बताया कि यह घटना किरनापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले राजेगांव गांव में राजेगांव-लांजी मुख्य सड़क पर हुई. सराफा व्यापारी गेंदालाल करंडे रात में अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी लगभग 8 से 10 बदमाशों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी कई गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचे थे. बदमाशों ने पहले व्यापारी पर लाठियों से हमला करके उन्हें घायल कर दिया और फिर लगभग दो करोड़ रुपये कीमत के सोने-चांदी के गहनों से भरे दो बैग लेकर भाग गए.
विदिशा में व्यापारी को मारी गोली
इसके अलावा विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील में पिपलधार बाजार से विदिशा लौट रहे एक सर्राफा व्यापारी को पिपलधार और पट्टन गांवों के बीच बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और उससे लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने लूट लिए. घायल व्यापारी को इलाज के लिए शमशाबाद अस्पताल भेजा गया है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. यह घटना शमशाबाद पुलिस स्टेशन के इलाके में पिपलधार और पट्टन गांवों के बीच विदिशा रोड पर हुई. जानकारी के मुताबिक व्यापारी संजय सोनी अपनी मोटरसाइकिल से विदिशा जा रहे थे, तभी बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उनका पीछा किया और रास्ते में उन्हें गोली मार दी.
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