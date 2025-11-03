Advertisement
MP में 33 साल बाद मोस्ट वांटेड नक्सली का सरेंडर, 3 राज्यों में कुख्यात थी लेडी कमांडर

Naxalite Sunita Ayam Surrender: नक्सल मोर्चे पर बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां जिले में 33 साल बाद किसी बड़े नक्सली कमांडर ने सरेंडर किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:55 AM IST
नक्सली सुनीता आयाम का सरेंडर
नक्सली सुनीता आयाम का सरेंडर

Balaghat Naxalite Surrender: नक्सल मोर्चे पर अब हर जगह सफलता मिल रही है. मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में 33 साल बाद पुलिस को एक बड़ी सलफता मिली है जो अपने आप में ऐतिहासिक भी है. क्योंकि यहां मोस्ट वांटेड नक्सली सुनीता आयाम ने सरेंडर कर दिया है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मोस्ट वांटेड थी, उस पर 14 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था. महिला नक्सली सुनीता आयाम के पिता भी नक्सली थे, ऐसे में वह माओवादी विचारधारा से बचपन से ही प्रेरित थी जिसने हथियार उठा लिए थे, लेकिन उसका सरेंडर करना एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. 

23 साल की है सुनीता आयाम 

सुनीता आयाम मूलरूप से छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की रहने वाली है, जिसका उम्र मात्र 23 साल है. सुनीता आयाम का परिवार नक्सल गतिविधियों से जुड़ा रहा है, उसके पिता बिसरू आयाम भी नक्सली संगठन में सक्रिय थे. सुनीता ने साल 2022 में नक्सली संगठन में कदम रखा और मात्र तीन सालों के अदर ही उसने उसने संगठन में बड़ा बद हासिल कर लिया था. वह मलाजखंड-दर्रेकसा दलम की एरिया कमेटी मेंबर थी और एमएमसी जोन प्रभारी व सेंट्रल कमेटी मेंबर रामदेव की हथियारबंद सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात थी. सुनीता ने माड़ क्षेत्र में छह महीने की खास ट्रैनिंग ली थी, जिसके बाद उसने नक्सल संगठन के कई अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई, ऐसे में उसका सरेंडर करना बड़ी सफलता माना जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने की साज़िश नाकाम! पुलिस ने दो सप्लायर को पकड़ा

हथियार के साथ किया सरेंडर 

बताया जा रहा है कि शनिवार शाम सुनीता अचानक बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र के चौरिया स्थित हॉक फोर्स कैंप में पहुंची और अधिकारियों के सामने सरेंडर करने की इच्छा जताई, उसके अचानक कैंप में आने से पुलिस भी चौंक गई. सूचना मिलते ही पुलिस और हॉक फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. सुनीता ने उनके सामने औपचारिक रूप से सरेंडर किया और अपनी इंसास राइफल, तीन मैगजीन, पिट्ठू बैग, विंडोरी बैग और नक्सली वर्दी पुलिस को सौंप दिया. माना जा रहा है कि 31 अक्टूबर की सुबह करीब 4 बजे सुनीता अपने दलम से अलग होकर जंगल की ओर निकल गई थी, उसने अपने हथियार और सामान जंगल में छिपाया और फिर चौरिया कैंप पहुंचकर सरेंडर किया. 

बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता 

बालाघाट पुलिस ने इसे जिले के इतिहास की सबसे बड़ी नक्सलविरोधी सफलता बताया है, अधिकारियों का मानना है कि सुनीता का आत्मसमर्पण आने वाले समय में नक्सली गतिविधियों पर बड़ा मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और अन्य नक्सलियों के लिए भी मुख्यधारा में लौटने का रास्ता खोलेगा. बालाघाट जिला एमपी में नक्सल प्रभावित माना जाता है, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगा है. यहां 33 साल बाद किसी बड़े नक्सली ने सरेंडर किया है, जिसमें सरेंडर पॉलिसी का असर भी सबसे ज्यादा दिख रहा है. 

ये भी पढ़ेंः खंडवा में इमाम के कमरे से नकली नोटों का जखीरा बरामद, मालेगांव कनेक्शन पर जांच जारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

